Sieht schon gut aus

Das intensive Vorbereitungsprogramm der BK Dukes läuft auf Hochtouren. Fünf Spiele wurden in den letzten beiden Wochen bereits absolviert und am kommenden Wochenende steht auch schon das nächste Turnier an. In Kombination mit dem aktuellen Trainingsblock, der auf die physische Entwicklung der Mannschaft abzielt, ergibt das eine ordentliche Herausforderung für die Spieler.

Diese scheinen den Kampf aber jetzt schon angenommen zu haben und die Belastung gut wegzustecken. Aus dem Lager der Klosterneuburger sind sehr positive Signale zu vernehmen.

Die Trainingsintensität wird als sehr hoch beschrieben, alle Spieler ziehen mit und die Mischung dürfte sich bereits jetzt zu einer Einheit formen, wobei die Legionäre den hohen Erwartungen schon jetzt gerecht werden. Nungut, es handelt sich noch immer „nur“ um die Vorbereitung und die darf man bekanntlich nicht überbewerten, doch die positiven Signale häufen sich und versprechen eine tolle Saison.