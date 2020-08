Jeder der im Basketball involviert ist, möchte natürlich, dass die Superliga im Herbst wieder starten kann. Es gibt jedoch eine zentrale Frage, die sich aufdrängt und die vermutlich von Person zu Person unterschiedlich beantwortet wird: Wie viel Risiko ist man bereit einzugehen, um den Saisonstart möglich zu machen?

Ein lückenloses Sicherheitskonzept, das jegliches Risiko beseitigt, kann es nämlich nicht geben. Das haben schon größere und wesentlich strukturiertere Ligen in den letzten Wochen gezeigt. Am Ende scheiterte es in den meisten Fällen an der mangelnden Disziplin bei der Umsetzung durch einzelne. Etwas, dass man mit noch so vielen Schulungen und Regularien nicht verhindern kann.

Dukes-Coach Werner Sallomon bringt das auf den Punkt, wenn er auf Nachfrage der NÖN über die Sinnhaftigkeit dieses durchaus mit viel Mehraufwand verbundenen Projekts reflektiert. Er spricht das Problem offen an, über das alle anderen Schweigen.

Ja, es ist durchaus verständlich, dass von Seiten der Liga alles versucht wird, um den Spielbetrieb im Herbst zu ermöglichen. Schließlich gibt es einen gesetzlichen Rahmen, der dies zulässt. Die Risikoabwägung liegt aber bei jedem Spieler und Funktionär selbst.