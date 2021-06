So spannend wie in dieser Saison ging es bei den Matches der Klosterneuburgerinnen in der Tennis-Bundesliga bisher kaum zu. Gegen Innsbruck und den GAK konnten die KTV-Damen deutliche und ungefährdete Siege einfahren.

Das war es dann aber schon mit den deutlichen Spielen. In den restlichen Partien war Spannung meistens bis zum letzten Ballwechsel geboten. In der Eröffnungspartie gegen den Grazer Park Club unterlag man mit 3:4. Dabei wurden gleich vier Spiele im Champions-Tiebreak entschieden. Gegen Klagenfurt gab es ebenfalls eine Niederlage, mit vier Entscheidungen im Champions-Tiebreak war man aber auch hier nah dran.

Tennis KTV-Damen sind weiter erstklassig

Vor den letzten beiden Partien haben die Klosterneuburgerinnen aber aus diesen knappen Begegnungen gelernt und sich im Doppel verbessert, wodurch man zwei 4:3-Siege einfahren konnte.

Diese knappen Begegnungen sind nicht nur für die Zuschauer ein Vergnügen, sondern sind auch gut für die Entwicklung der Spielerinnen, die aus diesen knappen Spielen viel mitnehmen können.