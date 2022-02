Steigerung muss her

Die Niederlage gegen die Traiskirchen Lions in der Superliga war ein Nackenschlag für die BK Dukes. Der Einzug in die Platzierungsrunde ist jetzt endgültig vom Tisch. Dadurch tritt ein anderes Szenario in den Vordergrund: Der mögliche Abstieg.

Auch wenn man das bei den Dukes vielleicht nicht gerne hört, doch wer in einem derart wichtigen Spiel gegen die Schlusslichter so unter die Räder kommt, der muss rasch etwas ändern. Auch wenn die Dukes durch viele Verletzungen und einige fragwürdige Pfiffe der Schiedsrichter gehemmt wurden.

Die anstehende Nationalteampause kommt wie gerufen. Die angeschlagenen Akteure können sich jetzt hoffentlich erholen und bereits aus der letzten Nationalteampause kamen die Dukes deutlich gestärkt heraus. Die Fans der Klosterneuburger werden jetzt auf eine ähnliche Leistungssteigerung hoffen, sonst droht der Super-GAU.