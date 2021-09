Die Flag-Footballer von den Klosterneuburg Indians haben es tatsächlich wieder geschafft und sind allen Widrigkeiten zum Trotz wieder direkt ins Semifinale eingezogen. Das wurde zum Start dieser Saison an dieser Stelle zwar prognostiziert, zwischenzeitlich strauchelten die Indians jedoch gewaltig.

Im Endeffekt war es kontinuierlicher Verbesserung, einem starken letzten Spieltag und einem Patzer der unmittelbaren Konkurrenz zu verdanken, dass die Klosterneuburger den Grunddurchgang, trotz zahlreicher Umstellungen, doch noch auf dem zweiten Platz beenden. Das zweite Team konnte sich währenddessen in der dritten Division beweisen und spielt in der Wildcard-Runde noch um den Aufstieg in die zweite Division mit und die Jugendteams zählen ohnehin zu den besten des Landes.

Das zeigt, dass die Indians nicht nur an der Spitze gute Arbeit leisten, sondern auch im Breitensport und im Jugendbereich. So aufgestellt wird man noch für lange Zeit zu den besten Teams des Landes gehören und auf Umbrüche im Team vorbereitet sein.