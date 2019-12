Bereits vor seinem ersten Jahr im Rallye-Zirkus hat Racing-Rookie Raphael Silberbauer, ein kompetentes Team aus erfahrenen Co-Piloten, Fahrern und Technikern um sich. Sie alle haben das gemeinsame Ziel dem vielversprechenden Neuling den Start in den professionelleren Teil des Sports zu erleichtern und geben damit ein leuchtendes Beispiel dafür ab, wie es im Sport immer laufen sollte.

Notwendig hätten es die alten Hasen rund um Joe Baier nämlich nicht. Sie haben ihre aktive Karriere hinter sich und genug Erfolge gefeiert. Sie könnten sich auch einfach neben der Strecke aufs passive Besserwissen beschränken.

Stattdessen wollen sie mit ihrer Expertise dazu beitragen, dass Silberbauer viele der Fehler, die ihnen selbst noch unterliefen, vermeiden kann, um einen guten Start in seine Rennfahrerkarriere hinzulegen.

Der Jungspund dankt es hingegen mit der richtigen Einstellung. Mentaltraining und physische Vorbereitung sind für ihn eine Selbstverständlichkeit. Die professionelle Herangehensweise des Rookies gibt dem Team den Rückhalt, dass die investierte Arbeit auf fruchtbaren Boden fallen wird.

Die „Alten“ helfen dem „Jungen“ der es wiederum mit viel Einsatz dankt. So soll es im Sport sein und so geht es in Richtung Siegertreppchen.