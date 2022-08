Titelkampf wäre keine Überraschung

Ein letzter Test steht für die FCK-Kicker noch auf dem Programm, bevor es am 12. August mit dem Spiel gegen Neusiedl endlich in der Gebietsliga Nord-Nordwest losgeht. Zu den Favoriten zählen die Klosterneuburger zwar nicht, das Potenzial für eine Überraschung ist allerdings gegeben. Zu den Favoriten zählte die Handl-Truppe nämlich auch im Vorjahr nicht und war plötzlich lange Zeit ins Titelrennen involviert. Auch in der Abbruchsaison 2020/21 wollte niemand den FCK im Favoritenfeld sehen, bevor die Klosterneuburger beim Abbruch von der Tabellenspitze strahlten. Das Team ist jetzt noch breiter aufgestellt als in den beiden letzten Spielzeiten. Auch wenn andere Teams an der Spitze vielleicht mehr Klasse aufbieten können, eine wirkliche Überraschung wäre es diesmal nicht mehr, wenn die Klosterneuburger oben mitmischen.