Die Klosterneuburger Tischtennisspieler vom ASVK machen im Moment eine schwierige Phase durch. Während man einerseits mit der Infrastruktur kämpft und erneut ins Amtshaus in Kritzendorf ausweichen muss, wo man lediglich drei Tische unterbringt, gehen dem Verein andererseits auch wichtige Stützen der oberen Mannschaften verloren.

Besonders interessant ist, dass der Spielerschwund nichts mit der Corona-Krise zu tun hat, sondern eher dadurch entstand, dass die Spielerdecke durch Ausfälle während der Saison zu dünn wurde. Einige Akteure mussten mehr Verantwortung übernehmen, als ihnen lieb gewesen wäre und andere waren damit konfrontiert, ganze Partien durchspielen zu müssen.

Eine solche zusätzliche Belastung schmälert natürlich den Spaß an der Sache und beeinträchtigt das Leistungsvermögen. Aktuell sieht es danach aus, als würden die Klosterneuburger die nächste Saison mit zwei Mannschaften weniger bestreiten. Hiobsbotschaft ist das dennoch keine. Die wichtigsten Talente, nämlich die jungen Wilden, die in den unteren Klassen für Furore sorgen, sind nämlich erhalten geblieben. Wenn man sich in Zukunft auf diese Nachwuchshoffnungen stützen kann, hat man sich lediglich „gesund geschrumpft“.