Verdienter Meister

Der FC Klosterneuburg hat sich den Meistertitel in der Gebietsliga Nord-Nordwest redlich verdient und über viele Jahre hart erarbeitet. Vor einigen Jahren wurde der mittelfristige Aufstieg in die 2. Landesliga als deklariertes Ziel gesteckt. Ein damals mutiges Ziel für ein Team, dass vor nicht allzu langer Zeit mehrere Jahre in Folge sogar um den Klassenerhalt zittern musste.

Seither wurde aber ein guter Weg eingeschlagen, mit cleverer und zukunftsorientierter Transferpolitik wurde der Kader von Jahr zu Jahr schlagkräftiger, ohne mit der Brechstange in teure Spieler zu investieren. Spätestens seit Coach Mario Handl das Ruder übernahm wurde die gute Personalpolitik auch in eine immer erfolgreichere Mannschaft umgemünzt.

Jetzt geht es für die Klosterneuburger in der 2. Landesliga Ost weiter. Dort wird ein anderer Wind wehen, aber wenn das Team in dieser Form erhalten bleibt, dann ist der Klassenerhalt durchaus im Bereich der Möglichkeiten der Klosterneuburger.