Wichtige Phase

Am kommenden Montag geht es bei den BK Dukes los. Nicht mit den ersten Spielen, auf die muss man noch bis zum Oktober warten, aber mit der Vorbereitung. Dieser wird bei den Dukes heuer eine besonders große Bedeutung zukommen. Die Mannschaft wurde an vielen Positionen verändert und wie Coach Zeleznik richtig feststellt ist es besonders wichtig, dass sich dieses neuformierte Team in den kommenden Wochen gut findet und formt.

Besonders der Zugang der Dukes mit vielseitigen Spielern, die mehrere Positionen abdecken können, erfordert viel Augenmerk darauf, wie diese variablen Rädchen am besten zusammenspielen und eingesetzt werden, um das volle Potenzial der Mannschaft gleich in den ersten Wochen auszuschöpfen.

Für ein Team wie die Dukes, das knapp hinter den Titelanwärtern aus Gmunden und Wien zu sehen ist, wäre ein guter Start in die Saison viel wert und die Arbeit um diesen zu ermöglichen, muss jetzt passieren.