Die Freude beim Judoclub Klosterneuburg war groß, als man den Zuschlag für die Austragung der Österreichischen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler bekam. Eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und dem Happyland als Austragungsort waren allerdings nur ein Teilgrund, die für Klosterneuburg als Austragungsort sprachen.

Seit Jahren wächst der Kampfsport in Klosterneuburg wieder und die Jugendabteilung feiert Erfolg um Erfolg. Spätestens seit Anika Schichos Staatsmeistertitel im letzten Jahr, ist der Judosport in Klosterneuburg wieder verstärkt ins Rampenlicht gerückt. Schicho wurde bislang jüngste Staatsmeisterin in der allgemeinen Klasse und stieg heuer sogar zur jüngsten Doppelstaatsmeisterin auf.

Jetzt wurde eine weitere Gelegenheit genutzt, den Sport bei den Kids zu popularisieren, indem man sich im Happyland sowohl organisatorisch, als auch kämpferisch von seiner besten Seite präsentierte.

Bleibt zu hoffen, dass es in den nächsten Jahren so weiter geht. Der Status als offizielles Niederösterreichisches Judo- Leistungszentrum, die enge Zusammenarbeit mit den Leistungssportzentren in Wien und der Südstadt, sowie die jüngste Verpflichtung von Judoeuropameister Norbert Haimberger als Trainer sprechen dafür.