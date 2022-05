Wieder in der Favoritenrolle

Die Saison der Flag-Footballer ist angebrochen und der erste Spieltag verlief ganz nach den Wünschen der Spitzenteams aus Klosterneuburg. Die Damen und Herren der Indians konnten jeweils drei Siege feiern und damit den Titelanspruch bereits in der ersten Runde untermauern. Wer jetzt glaubt, dass die Liga nicht spannend werden würde, täuscht sich. Denn die wirklich spannenden Spiele gegen die anderen Titelanwärter sind noch ausständig.

Was aber für die Damen und Herren aus Klosterneuburg spricht, ist die Art und Weise wie sie diese Siege eingefahren haben. Bei den Herren fehlte ein großer Teil der Offensivreihe und die Damen waren überhaupt nur mit acht Spielerinnen am Start. Doch selbst das konnte beide Teams nicht ausbremsen. Wie auch in den letzten Jahren haben die Klosterneuburger gezeigt, dass sie sich an jede Situation anpassen können. Eine meisterliche Eigenschaft.