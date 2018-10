Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit. Die Klosterneuburger Dukes starten in die neue Bundesligasaison.

Nach dem Aus im Viertelfinale in der vergangenen Spielzeit hat sich bei den Klosterneuburgern einiges getan. Von Fabricio Vay und Trainer Ante Perica hat man sich nach der vergangenen Saison getrennt. Auf der Suche nach einem neuen Coach wurde man nicht wirklich fündig, daher übernahm Obmann Werner Sallomon nun auch wieder das Zepter auf der Trainerbank.

Doch auch am Spielersektor war man nicht untätig. Mit Rückkehrer Momo Lanegger und Max Hopfgartner konnte man gleich zwei Nationalteamspieler verpflichten.

Nun gastiert am Sonntag Graz im Dukes-Castle. Doch wie werden sich die Klosterneuburger präsentieren? Im Vergleich zum letzten Jahr hat man mit Lanegger und Hopfgartner Verstärkungen geholt, welche die jungen Dukes anführen können und sie auch entlasten. Die Bank der Babenberger wurde daher wieder etwas länger, was sich in den vergangenen Jahren meist bewährt hat.

Wie gut die Klosterneuburger unter dem neuen und zugleich auch alten Coach zusammenspielen werden, wird man am Sonntag sehen. Der Sieg im NÖ-Cup gegen Traiskirchen hat auf jeden Fall schon Lust auf mehr gemacht.