Wohin geht die Reise?

Am Sonntag geht es in der Gebietsliga Nord-Nordwest wieder los und die Kicker des FC Klosterneuburg starten mit einem Auswärtsspiel gegen die Mittelständler aus Ernstbrunn in die Frühjahrssaison.

Die Klosterneuburger liegen zwar „nur“ auf dem sechsten Platz in der Tabelle, sind aber in absoluter Schlagdistanz zur Konkurrenz. Nur vier Punkte trennen die Handl-Truppe von Tabellenführer Hohenau und der Abstand zum dritten Platz beträgt nur drei Zähler. Mit einem guten Start könnten die Klosterneuburger sich also sogar noch ins Titelrennen einschalten.

Die Favoriten kommen zwar aus Hohenau, Neudorf und vielleicht sogar Langenlebarn, aber wenn den FCK-Kickern ein guter Start gelingt, könnte es ganz rasch spannend werden. Läuft es zu Beginn nicht nach den eigenen Wünschen, würde es rasch in Richtung Mittelfeld gehen, denn auch dort geht es in dieser Liga eng zu.