Das 7:0 des FC Klosterneuburg gegen Bad Vöslau hat eine historische Komponente. Über acht Jahre ist es her, dass die FCK-Kicker einen Gegner ähnlich hoch besiegten, ohne dabei einen Gegentreffer zu bekommen.

Damals gelang ein 8:0 gegen Laa an der Thaya, mit dem aktuellen Obmann Thomas Pils im Tor. Auf der Trainerbank saß allerdings auch damals Mario Handl.

Seither hat sich im Klosterneuburger Fußball unglaublich viel getan. Die Mannschaft ist wesentlich professioneller geführt, das Umfeld mit damals nicht mehr zu vergleichen. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Da steckt viel Arbeit dahinter, die in den letzten Jahren geleistet wurde, damit die Mannschaft in der Lage ist solch einen Sieg jetzt in der 2. Landesliga und nicht mehr in der Gebietsliga einzufahren.

Im Endeffekt ist dieser Sieg zwar auch nur drei Punkte wert, doch man darf ihn durchaus als Zeichen des Fortschritts interpretieren, der in den letzten Jahren bei den Klosterneuburgern stattgefunden hat.