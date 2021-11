Zeit für eine Antwort

Diese Woche war für die BK Dukes und die Fans definitiv nicht leicht. Der Auftritt in Wien war der Tiefpunkt einer Woche, die man schnell hinter sich lassen muss. Dass man gegen Wien nur unter besonderen Umständen mithalten kann, war bereits vor dem Spiel klar, die deutliche Klatsche war dann aber schon ein Schlag in die Magengrube.

Jetzt müssen die Dukes sich wieder aufrichten. Valentin Bauer trifft den richtigen Ton, wenn er betont, dass die Dukes ein Team sind, das aus solchen Situationen gestärkt herauskommt. Bereits in den letzten Jahren waren Kampf- und Teamgeist für den Erfolg der Dukes oft wichtiger, als die individuelle Klasse und darauf wird es auch jetzt wieder ankommen. Mit den Timberwolves und dem SKN St. Pölten hat man zwei Gegner vor der Brust, an denen man sich wieder aufrichten könnte, ehe es in die kurze Pause geht. Doch Vorsicht ist geboten: Zwei Niederlagen kann man sich nicht leisten.