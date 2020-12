In Klosterneuburg ist gerade deutlich zu beobachten, wie die Ansprüche gerne mit den Erfolgen mitwachsen. Die Dukes liegen mit Gmunden in Graz an der Tabellenspitze, doch die zweite Niederlage in Serie führt bereits zu leichtem Raunen unter den Fans.

Basketball Dukes Klosterneuburg strauchelten gegen St. Pölten

Wäre vor der Saison dieser Zwischenstand präsentiert worden, hätte man diesen mit Freuden akzeptiert. Jetzt fürchtet man allerdings, dass das kleine Formtief sich zu einer ausgewachsenen Wetterfront entwickeln könnte und ein Absacken in der Liga herannaht.

Zugegeben, die Dukes haben die letzten Partien nicht mit der gewohnten Intensität agiert und besonders in der Defensive den letzten Siegeswillen vermissen lassen, doch für Sorgenfalten ist es noch zu früh.

Gerade bei Teams, die so von ihrem Einsatz leben, wie es bei den Dukes der Fall ist, kann man dieses Niveau nicht über die ganze Saison halten und Schwächephasen sind vorprogrammiert. Früher oder später werden die Dukes wieder zu ihrem Spiel finden. Bleibt nur zu hoffen, dass dies eher früher als später passiert.