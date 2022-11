Verkehr weg, dann gestalten

Es stellt sich hier wirklich die Frage, ob die, die für eine Begegnungszone am Stadtplatz sind, schon einmal zur Stoßzeit an selbigem weilten.

Wer glaubt, eine Begegnungszone am Stadtplatz schafft Verkehrsberuhigung, unterliegt einer Illusion. Im Gegenteil. Von freundlicher Begegnung keine Spur, denn von der einen auf die andere Straßenseite kommt dann niemand mehr. Ein Blechsalat, von Anfang bis zum Ende.

Nein, die Chance hat man, wie bei so vielem in Klosterneuburg, verpasst! Da war einmal die Idee eines Martinstunnel. Der hätte den Verkehr weggebracht. Aber mit dem Verkehr einer Bundesstraße zu glauben, dass sich Fußgänger, Radler und Autos in Harmonie den Platz teilen werden, ist zu grünäugig.

Die Devise kann nur sein: Erst den Verkehr weg und dann bitte den Platz gestalten!