Vom Mut zur Veränderung

Zu Weihnachten 2021 berichtet die NÖN von drei Obdachlosen, die sich in der Au niedergelassen hatten. Es ist erstaunlich: Die Wandlung von der Obdachlosigkeit in ein „normales“ Leben ist einem der drei, dem 37-jährigen Stefan aus Oberösterreich, in nur einem Jahr gelungen. Vor Kurzem noch unter freiem Himmel lebend, hat er seit ein paar Monaten Wohnung und Job.

Obdachloser findet ins "normale" Leben zurück

Dass das möglich ist, zeugt von einem beispielhaften Willen und Mut zur Veränderung, hat aber auch damit zu tun, dass es Menschen gibt, die anderen helfen wollen und es dann vor allem schlussendlich auch tun. Und von einem funktionierenden Sozialsystem, das nicht auf Menschen vergisst, deren Lebensweg nicht eindeutig gezeichnet ist.

Es ist schön, so eine Geschichte journalistisch begleiten zu dürfen, und soll am Anfang des Jahres Mut machen, die kommenden schwierigen Zeiten gemeinsam zu bewältigen.