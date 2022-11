Von der Vision zur Wirklichkeit

Da war diese wunderbare Vision: Das Stift würde in der Adventzeit seine historischen Tore öffnen und den Adventmarkt des Rathausplatzes erweitern. Lustwandeln, hinein in eine geschichtsträchtige Welt, bunt geschmückt, mit lieblichen Lichteffekten, der Weihnachtszeit entsprechend. Da war sogar die Idee, bei Mangel an der weißen Pracht, Beschneiungsanlagen zu aktivieren.

Das Stift allerdings war dagegen. Chorherren fühlten sich in ihrer Ruhe gestört. Das wilde Punsch-Treiben im Advent würde nicht zur inneren Einkehr der Chorherren passen.

Nun, diese Vision ist beinahe so alt wie Weihnachten selbst. Und das mit der Beschneiung klingt in Zeiten der Energiekrise fast grotesk. Aber eines ist nun doch gelungen. Die Tore des Stifts öffnen sich. Jahrzehnte hat es gedauert, aber jetzt ist es Wirklichkeit! Ein Weihnachtswunder!