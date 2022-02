Wohin mit dem teuren SUV?

Während die Pandemie immer noch tobt, ist die nächste Krise im Anmarsch – oder besser schon lange da. Um selbst gesteckte Klimaziele zu erreichen, heißt es für uns alle zurückstecken. Am meisten beim Autofahren.

Die häufigst angewandte Methode, die Autos von der Straße zu bekommen, ist den Lenkern das Autofahren zu vermiesen oder mit so viel Schikanen zu spicken, dass ihnen die Lust daran vergeht. Die Werkzeuge sind da mannigfaltig. Ein besonders Zugkräftiges ist das Verringern von Parkraum.

Wenn man in Klosterneuburg nicht mehr parken kann, wird keiner mehr mit dem Auto ins Zentrum fahren. So einfach ist die Rechnung. So erfolgversprechend die Wirkung.

Aber vielleicht ist das ja sowieso die einzige Sprache, die verstanden wird. Vielleicht das einzige Mittel zur Veränderung der mobilen Gewohnheiten.