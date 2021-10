Zenit erst in den Play-offs

Nach den ersten beiden Runden in der Basketball-Superliga ist noch kein Trend für die Klosterneuburger Dukes absehbar. Das wird auch in den nächsten Wochen so bleiben, im Fall der Klosterneuburger vielleicht sogar noch Monate.

Die Stärken der Dukes werden sich erst in der zweiten Saisonhälfte zeigen. Das liegt an der hohen Rotation, die gegen Kapfenberg zum Erfolg, gegen Graz jedoch zur Niederlage führte. Wenn viel gewechselt wird, kann es für die Spieler manchmal schwer sein, das Leistungsmaximum abzurufen. Die Spieler sind zwar fit, aber nicht so gut eingespielt wie die Konkurrenz, welche die Last auf wesentlich weniger Schultern verteilt.

Je länger die Saison geht, desto besser werden aber auch die Dukes eingespielt sein und wenn der Verletzungsteufel zuschlägt, wird man sich über einen großen Kader, in dem jeder Spieler es gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen, freuen.