Bruckner und die Babenbergerstadt: Eine innige Beziehung

Anton Bruckner, 1824 in Ansfelden in Oberösterreich geboren, war einer der bedeutendsten österreichischen Komponisten der Romantik sowie Organist und Musikpädagoge. In seinen späten Lebensjahren verbrachte er auch viel Zeit in Klosterneuburg. Dieser Verbindung gedenkt die Babenbergerstadt unter anderem mit einer Gedenktafel am Rathausplatz 11, die 1925 enthüllt wurde.

Die Errichtung der Gedenktafel ging auf die Initiative des ersten Obmannes der 1922 gegründeten Klosterneuburger Urania, Direktor Stephan Bauer, zurück. Sie sollte ein Erinnerungszeichen an den großen Meister im Reiche der Töne sein, der in diesem Haus frohe Stunden verbrachte.

Das Werk eines Klosterneuburger Künstlers

Die ehemaligen Besitzer des Hauses, Familie Schatz, besaßen ein Fuhrwerksunternehmen, das Anton Bruckner von Wien im Stellwagen nach Klosterneuburg brachte. Den drei Töchtern des Hauses spielte Bruckner im Klavierzimmer gerne zum Tanz auf.

Die feierliche Enthüllung der Gedenktafel fand am Sonntag, 21. Juni 1925, unter großer Anteilnahme der Klosterneuburger Bevölkerung statt. Die Tafel war ein Werk des heimischen Künstlers August Bodenstein und der Firma Schwiefert.

1925 ersuchte der Vorstand der Urania in einem Schreiben an den Gemeinderat, dass die Stadtgemeinde Klosterneuburg die Gedenktafel in ihre Obhut nehme, und dass dieselbe im Falle der Demolierung des Hauses in den Besitz des städtischen Museums übergehen solle. Dem Bitten wurde Folge geleistet und der Urania eine Subvention von 200 Schilling gewährt.

