Schafe in Kritzendorf gehetzt und verletzt: Bauer zeigt Hundehalter an

„Das ist ein ganz ein lieber. Der würd' nie einem anderen Tier etwas tun.“ - Oft hat Fabian Niessler diese Aussagen von Hundebesitzerinnen und -besitzern schon gehört. Immer wieder kam es allerdings mit freilaufenden Hunden zu Konfliktsituationen, unter denen vor allem die Schafe, Ziegen und Hühner des Nebenerwerbslandwirts leiden mussten. Jetzt reicht es ihm endgültig. Die letzten beiden Vorfälle, bei denen seine Tiere verletzt wurden, brachte er zur Anzeige. Und das wird er in Zukunft auch weiterhin machen.

Eigentlich verlief das Riedenfest für Fabian Niessler sehr angenehm. Er war mit einem Stand auf dem Fest vertreten, an dem er nicht nur Produkte aus seiner Schaf- und Ziegenzucht anbot, sondern auch ein paar Schafe mit vor Ort hatte. Am späteren Nachmittag kam es dann allerdings zu einer Begegnung, die für die Schafe ein böses Ende hatte. Ein unangeleinter Jagdhund stürzte unter der Umzäunung der Schafe durch und begann die Tiere zu hetzen. „Zehn Erwachsene versuchten den Hund einzufangen. Fünf Minuten lang hetzte er die Schafe“, ist Niessler immer noch geschockt. In dem Jagdtrieb hatte auch der Besitzer keine Chance. Fazit dieser Hetze: zwei Tiere verletzten sich. „Das war der Tag, an dem ich mir gesagt habe, das ich so etwas nicht mehr akzeptiere“, erklärt Niessler. Es folgte eine Anzeige bei der Polizei.

Attackiertes Huhn musste erlöst werden

Es war nicht der erste Vorfall - und leider auch nicht der letzte. Ein paar Tage später attackierte ein Hund eine der Legehennen des Landwirts. Der Vogel wurde dabei so schwer verletzt, dass er erlöst werden musste. Auch hier war sich die Besitzerin sicher: Ihr Hund würde so etwas nie machen.

Fabian Niessler hat selbst einen Ostdeutschen Schäferhund, der auf die Arbeit mit den Schafen trainiert ist. „Er ist nur nicht angeleint, wenn er arbeitet. Er ist ein Familienmitglied. Ich habe ihn, seit er acht Wochen alt ist, mein Sohn wächst mit ihm auf“, kennt Niessler auch die Perspektive der Hundebesitzer. Nur ist diese Arbeit nun zu nichte gemacht. Die Tiere haben durch die Attacken, die immer wieder auf den Weiden rund um Kritzendorf erfolgen, zu viel Angst vor dem eigenen Schäferhund.

Das Führen beziehungsweise Maulkorb- und Leinenpflicht ist sowohl im NÖ Hundehaltegesetz reguliert als auch im NÖ Jagdgesetz (siehe Infobox). Gerade deshalb appelliert Niessler an Herrchen und Frauchen auch als Schutz für ihren eigenen Vierbeiner, diesen nicht unangeleint und unabrufbar in der Umgebung rumspazieren zu lassen.

Denn im Ernstfall darf ein Jäger einen wildernden Hund oder ein Tier, das sich dem Einwirken des Halters entzogen hat, töten.