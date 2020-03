„Ich lese Ihnen zunächst die Gelöbnisformel vor und erkläre Ihnen nachher, was zu geschehen hat.“ Souverän leitete Gemeinderat Peter Hofbauer als ältester Mandatar die erste Sitzung des neuen Stadtparlaments bis zur Wahl des Bürgermeisters. Mit „Ich gelobe“ und einem in Zeiten wie diesen nicht ganz ungefährlichen Handschlag wurde der neue Gemeinderat für die nächsten fünf Jahre konstituiert.

So voll besetzt mit 41 Mandataren sieht man den Gemeinderatssaal im Laufe der Amtsperiode selten. Dazu gesellten sich noch die sechs Ortsvorsteher der Katastralgemeinden, die ja keine Gemeinderäte sind, aber auch angelobt wurden. Und dies war neben der Anzahl der Stadträte auch die Hauptauseinandersetzung der ersten Gemeinderatssitzung.

„Mich würde interessieren, ob die Grünen fünf Projekte aufzählen können, die sie in der letzten Legislaturperiode mit dem Umweltstadtrat umgesetzt haben.“ Verena Pöschl zu Sepp Wimmer

Aber zuerst wurde der Bürgermeister gewählt. Als stimmenstärkste Partei war es klar, dass der Bürgermeister aus den Reihen der ÖVP kommt und dass Stefan Schmuckenschlager seine dritte Amtsperiode antreten wird. Hier gab es auch keine Gegenvorschläge. Nicht so bei der Wahl des Vizebürgermeisters. Da gab es zusätzlich zum Wahlvorschlag der ÖVP auch einen Wahlvorschlag der Grünen mit Sepp Wimmer. Wie erwartet fiel die Wahl dann auf Roland Honeder von der ÖVP.

„Lieber Sepp, es ist schön, dass du so ehrlich bist. Zu deiner neuen Ehrlichkeit gratuliere ich dir. Ich wiederhole: Fünf Jahre kein Projekt, Sepp Wimmer von den Grünen.“ Vorwurf des Vizebürgermeisters Roland Honeder an die Grünen

Beim Tagesordnungspunkt der Festsetzung der Anzahl der Stadträte gab es die ersten heißen Diskussionen. Dass es zu einer klaren Mehrheit im Gemeinderat – ÖVP, SPÖ, NEOS und FPÖ für 14 Stadträte – gekommen ist, war gar nicht so klar. Doch nur die Grünen, die PUK und die Liste Hofbauer haben dagegen gestimmt. Sie wollten aus Gründen der Sparsamkeit die Stadträte auf elf dezimieren. Bei einer Reduktion auf elf Stadträte hätte die FPÖ mit Josef Pitschko ihren Stadtrat verloren, was verständlich macht, dass auch die FPÖ für 14 Stadträte votete.

War es früher immer so, dass die Anzahl der Ausschüsse nach der Anzahl der Stadträte gebildet wurde, so wurde diesmal diese Tradition gebrochen. Elf Ausschüsse, die von Stadträten geleitet werden, stehen nun 14 Stadträten gegenüber, was die Opposition zur Annahme bewog, dass drei Stadträte „zum Spazierengehen“ verurteilt werden. Zudem rekrutieren sich diese drei Stadträte ohne Ausschuss ausnahmslos aus der ÖVP. Diese Annahmen wurden von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager mit der Verlautbarung einer zusätzlichen Verordnung entkräftet, in der er diesen Stadträten eigene Aufgaben zugewiesen hat.

„Wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, wäre es doch vernünftig, dass alle Parteien am besten überhaupt nichts mehr arbeiten würden, wenn die Bevölkerung das mit einem Wahlsieg belohnt.“

Sepp Wimmer, Fraktionschef der Grünen Klosterneuburg (augenzwinkernd)

Bei der Angelobung der sechs Ortsvorsteher, die als eine der letzten Punkte auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung stand, kam es wieder zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schon seit Jahrzehnten bestellen ÖVP Bürgermeistern die Ortsvorsteher als ihre Vertreter nicht aus den Reihen der Gemeinderäte, obwohl die Gemeindeordnung vorschreibt dies „nach Möglichkeit“ zu machen.

Der Vorwurf der Opposition, Ortsvorsteher seien nur als Kandidaten auf der Liste, um Stimmen für die ÖVP zu lukrieren, wird von den Grünen, der PUK, den NEOS und von Peter Hofbauer erhoben. Nach heftigen Dementi der ÖVP wurden die sechs Ortsvorsteher angelobt und treten ihre Arbeit für weitere fünf Jahre der neuen Amtsperiode an.