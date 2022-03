149 Seiten zeigen die Zukunft der Klosterneuburger Schüttau

Werbung

„Die Schüttau ist der einzige Bereich in Klosterneuburg, in dem sich Betriebe konzentriert ansiedeln und großflächiger entwickeln können“, so die ersten Zeilen des 149-Seiten-Dokuments, das eben diese Entwicklung ermöglichen soll. Mit der Präsentation des in Auftrag gegebenen Konzepts geht die Stadt einen weiteren Schritt Richtung Realisierung.

Die detaillierte Analyse umfasst: Maßnahmen zur künftigen Verkehrserschließung für Kfz, Öffis, Rad- und Fußverkehr – auch im Zusammenhang mit dem nördlich anschließenden Stadtentwicklungsgebiet Pionierviertel – sowie Überlegungen zur Gestaltung der öffentlichen und halböffentlichen Freiräume – einerseits für Klimaschutz-Maßnahmen, andererseits für Erholungsräume. Weitere Schlagwörter: die Bebauungsstruktur und die Nutzung der Flächen sowie die Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur, etwa Strom und Breitband.

„Schöner Fahrplan für die Entwicklung“

Planungsstadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) lobt den Plan: „Das Konzept ist natürlich ein Konzept und nicht etwas, wo ich morgen den Schalter umlege und es passiert was. Es ist ein schöner Fahrplan für die Entwicklung. Wir haben das Thema Bahnhof Weidling, die Zone 100, die Parkgarage – das liegt nicht unbedingt im Einflussbereich der Gemeinde. Aber wenn wir diese Punkte nicht triggern, würd’ das sonst gar keiner machen.“

Damit reagiert der Vorsitzende der Stadtplanung auf Kritik von Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ). Er macht seinem Ärger Luft: „Der Innovationsplan ist genau so wertlos, wie ich mir das vorgestellt habe. Es geht um ein Areal, wo der Gemeinde praktisch nichts gehört. Maßnahmen, die auf diesen Flächen stattfinden sollen, bedürfen der Zustimmung der jeweiligen Pächter und des Grundeigentümers.“ Ideen könne die Stadt zwar haben – „nur wir können’s nicht umsetzen.“

Wird das neue Stadtviertel im Gemeinderat diskutiert, gehen die Wogen hoch. Auch diesmal. Der Konter auf die blaue Kritik kommt von Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK): „Wie würde Klosterneuburg ausschauen, wenn Sie, Herr Pitschko, die Entscheidungsgewalt hätten? Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Stadt wohnen muss. Bei diesem Konzept und diesen Zukunftsversionen bin ich auch froh, dass die Mehrheit nicht auf Sie hört.“

Die Mehrheit zeigt sich nämlich zufrieden mit den Plänen. Ein weiterer Mandatar ist nicht überzeugt: „Die Kernfrage ist nicht schlüssig beantwortet: Nämlich wie komm ich hin und wie komm ich weg?“, bekräftigt Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) eine wiederkehrende Kritik.

Eine allgemeingültige Antwort gibt es tatsächlich nicht, aber Lösungsvorschläge: „Ein wichtiger Puzzlestein ist die Attraktivierung des Bahnhofs Weidling“, heißt es etwa. Das Ziel: dass REX-Züge halten.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) berichtet: „Wir haben Bedarf erhoben und ermittelt, dass dieser Bahnhof verbessert werden muss. Es braucht Unterstützung von Land und Bund, auch bei der Unterführung.“ Ende des Monats wird das bei einem Ausschuss zwischen Bund und Land besprochen. Der Stadtchef ist optimistisch: „Laut Gesprächen dürfen wir eine gewisse Priorisierung erwarten.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.