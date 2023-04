Pasticcio in der Pfarrkirche Kierling

Erstmals nach der Corona-Pause bestreiten Stadtchor und Philharmonie Klosterneuburg wieder gemeinsam ein Konzert. Dem Motto „Pasticcio“ entsprechend wird ein Mix aus Instrumental- und Chormusik des 18. Jahrhunderts geboten.

Zentrales Werk des Abends ist Antonio Vivaldis „Gloria“. Weitere Programmpunkte sind Kompositionen von Bach, Boccherini, Haydn und eine Besonderheit von Rameau. Bei den Vokalsoli gibt es ein Wiederhören mit Lena Fischerauer, als weitere Solistin wird die Mezzosopranistin Ghazal Gazemi angekündigt. Das Dirigat teilen sich Christopher Devine und Roland Herret.

Das Konzert findet am Donnerstag, 20. April um 19 Uhr in der Pfarrkirche Kierling statt. Eine Voraufführung gibt es am Dienstag, 18. April um 19 Uhr in der Pfarrkirche Wien-Grinzing. Karten zu 23 Euro im Vorverkauf bzw. zu 25 Euro an der Abendkasse, Reservierungen unter ( 0664 4470 473 oder unter tickets@stadtchor.at. Mitglieder des Stadtchors wirkten schon am 26. März gemeinsam mit der Stadtkapelle und dem Stiftschor in der Kirche St. Leopold mit. Aufgeführt wurde u. a. die Messa brevis von Jacob de Haan.

Roland Herret dirigiert in der Pfarrkirche Kierling. Foto: Julia Wesely

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.