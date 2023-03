Ukrainischer Meister der Tasten ist live in Klosterneuburg zu sehen

Der Begriff „Ausnahmeerscheinung“ oder „Ausnahmekünstler“ wird derzeit aufs Penetranteste überstrapaziert. Auf den ukrainischen Konzert-Akkordeonisten Alexander Hrustevich trifft er allerdings tatsächlich zu: Dieser Musiker ist fürwahr eine Ausnahmeerscheinung. Davon überzeugen kann man sich bei seinem Auftritt am Mittwoch, 22. März um 19.30 Uhr im Raiffeisensaal.

Beginnt Hrustevich seine Bearbeitungen bekannter Kompositionen zu spielen, entsteht eine ganz eigene Klangwelt, und man meint zuweilen, ein ganzes Orchester zu hören. Doch spielt er auch Originalkompositionen für Akkordeon, die sogar teilweise ihm gewidmet sind. In Klosterneuburg hat er Werke unter anderem von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Sergej Rachmaninow, Domenico Scarlatti, V. Zubitsky und Valery Prodgorimiy im Repertoire.

Hrustevich wurde 1983 geboren und begann im Alter von sechs Jahren Akkordeon zu spielen. Mittlerweile gilt er als einer der weltweit besten Akkordeonisten. 2007 wurde er schlagartig bekannt mit einer Aufnahme von Antonio Vivaldis „Sommer“ aus den „Vier Jahreszeiten“. Er konzertierte unter anderem in Polen, Deutschland, Italien, Spanien, Russland, Serbien und Brasilien. Mit dem legendären Musiker und Komponisten, Gewinner mehrerer Grammy-Preise, Bobby McFerrin, trat er einmal in einer ausverkauften Arena mit 3.000 Zuschauern in Kiew auf.

Beschließt den Klosterneuburger Abo-Zyklus im Mai: Duo Mayr- CelisCatalán. Foto: Mayr-Celis Catalán

Das Abschlusskonzert im Abo-Zyklus bestreitet das 2018 gegründete Duo Mayr-CelisCatalán mit der Österreichischen Cellistin Maria Lydia Mayr und dem aus Chile stammenden Gitarristen Felipe Celis Catalán. Die Werke und musikalischen Arrangements ihrer Konzertprogramme werden in dem Bestreben ausgewählt, die große harmonische Vielfalt, den rhythmischen Reichtum und das unverwechselbare Temperament romantischer und moderner Musik in dieser speziellen Besetzung auszuloten. Werke von Felipe Celis Catalán, Isaac Albeniz, Astor Piazzolla, Martin Berteau, Bela Bartok, W.A. Mozart und anderen stehen auf dem Programm dieses Konzerts im Augustinussaal.

