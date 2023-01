Jahresbeginn nach Noten in Klosterneuburg

Werbung

Die letzten Töne des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker im Großen Musikvereinssaal sind verklungen. Auch das Tonkünstler-Orchester NÖ hat das neue Jahr im Festspielhaus in St. Pölten musikalisch begrüßt. In Klosterneuburg dauert’s noch ein wenig: Der Lionsclub Klosterneuburg-Babenberg feiert den Beginn des neuen Jahres mit dem Young Masters Ensemble. Das Konzert findet am 14. Januar um 17 Uhr im Festsaal der Raiffeisenbank in Klosterneuburg statt.

Das Ensemble besteht aus jungen Talenten der Universität für Musik und darstellende Kunst und der Johann Sebastian Bach Musikschule in Wien. Die hochbegabten Musikerinnen und Musiker bestreiten internationale Projekte und Konzertreisen und können bereits viel beachtete Erfolge in Deutschland, Griechenland, China, Thailand, Japan, Chile und den USA vorweisen.

Unter dem diesjährigen Motto „Es klingt die Natur“ kommen ausgesuchte Werke von Antonio Vivaldi, Joseph Lanner, Camille Saint-Sens und vielen anderen zur Aufführung.

Karten sind gegen eine Spende von mindestens 25 Euro an der Abendkasse erhältlich oder können unter tickets@lions.charity reserviert werden. Der Reinerlös dient der Förderung von Kindern und Jugendlichen durch den Lions Club Klosterneuburg-Babenberg.

Wer schon früher ein Live-Neujahrskonzert erleben will, könnte am Freitag, 6. Jänner (Dreikönigstag) um 11 Uhr eine Salonorchester-Matinee des Ensembles Neue Streicher Klosterneuburg im Festsaal des Akademischen Gymnasiums Wien besuchen.

Unter dem Motto „Seid umschlungen, Millionen“ mit Werken unter anderem von Johann Strauss, Fritz Kreisler und Franz Lehar wirken Georg Klimbacher (Tenor) und Georg Ille (Violine) solistisch mit, erstmals moderiert Cornelia Meixner, Azis Sadikovic dirigiert.

Karten gibt es zu 34 Euro (inklusive ein Glas Sekt) über oeticket, Wien Ticket, Konzertkassa, 01 941 81 11 sowie ensemble@neuestreicher.at .

