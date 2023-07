Freund(t)musiken im Sommer in der Stiftskirche Klosterneuburg

Mit den Freund(t)­Musiken starteten Daniel Freistetter (Leiter der Stiftsmusik) und Johannes Zeinler (Stiftsorganist) im Frühjahr eine neue Konzertreihe mit besonderem Format, dessen Namensgeber der Erbauer unserer berühmten Festorgel Johann Freundt ist.Jeden ersten Freitag im Monat werden in einem zirka halbstündigen Konzert in der Stiftskirche verschiedene Aspekte der Kirchen-­ und Orgelmusik präsentiert. Erklärende, aber auch spirituelle Worte ergänzen diese Abende und machen die Musik in vielerlei Hinsicht verständlicher. Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher zu Brot und Wein eingeladen, um mit den Ausführenden ins Gespräch zu kommen und auf die Freund(t)schaft anzustoßen.

HALLELUJA!

Am Freitag, 7. Juli, lautet das Motto „Halleluja!“ .Dieser Abend widmet sich der wichtigsten Aufgabe der Orgel im abendländischen Kulturkreis: Gott zu loben! Mit Ambros Boyd CanReg undDaniel Freistetter an der Chororgel. Beginn ist 19 Uhr in der Stiftskirche, ein Unkostenbeitrag von fünf Euro wird erbeten.

MITTELTÖNIGKEIT AUF DER SPUR

Am ersten Freitag im August begibt sich Organist Johannes Zeinler auf die Spur der Mitteltönigkeit: Was bedeutet eigentlich »mitteltönig«? Erleben Sie die Festorgel mit ausgewählten Werken, die sie an ihre Grenzen bringen.Am Freitag, 4. August, ab 19 Uhr in der Stiftskirche.