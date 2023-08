Energie aus der Ferne für Klosterneuburg

Die Ausgaben für Gas sind zwischen 2021 und 2022 um 42 Prozent gestiegen, ebenso die Kosten für Strom. Und auch für 2023 wird mit einer massiven Kostensteigerung gerechnet. Dies sind die Zahlen für die Stadtgemeinde Klosterneuburg. Was jeder bei seiner eigenen Strom- und Heizungsrechnung bemerkt, ist natürlich auch für die Stadt ein enormer Kostenfaktor.

Dabei erzeugt die Stadtgemeinde Klosterneuburg mittlerweile etwa 1,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom selbst. „Bei den derzeitigen Strompreisen konnte die Stadtgemeinde hier einen hohen sechsstelligen Betrag Stromkosten ersparen“, erklärt Vizebürgermeister Roland Honeder. Grundsätzlich sei die Versorgungssicherheit in hohem Maß gegeben. Und weiter: „Die Stadtgemeinde arbeitet an einer Diversifizierung und Ökologisierung der Energieversorgung der Stadt indem der Fernwärmeausbau und der Photovoltaikausbau vorangetrieben werden. Ebenso arbeiten wir an der Optimierung der Klärgasproduktion und erarbeiten Konzepte zur Nutzung von Wärme aus dem Kanalsystem. Durch die Errichtung weiterer Elektroladesäulen fördern wir auch die im Vergleich zur fossilbetriebenen Mobilität wesentlich effizienteren Elektroautos“, berichtet Honeder.

Neben dem Ausbau durch die Stadtgemeinde wollen auch immer mehr Privatpersonen auf alternative Energieformen umsteigen. Besonders gefragt ist da neben der Photovoltaik die Fernwärme, die sukzessive in Klosterneuburg und den Katastralgemeinden ausgebaut wird. Ab Mitte August wird der Lückenschluss an der Kreuzung Donaustraße/Wiener Straße errichtet.Sukzessiver Ausbau

der FernwärmeDer Zusammenschluss des Mikronetzes Kritzendorf mit dem Fernwärmenetz Klosterneuburg wurde bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. Heuer im Frühjahr wurde dann der Donautunnel zwischen Korneuburg und Klosterneuburg, bei dem auch Wärmeleitungen mitverlegt wurden, fertiggestellt. Derzeit laufen die Arbeiten für die Verbindung der Naturwärmenetze Klosterneuburg und Maria Gugging entlang der B14. „Diese liegen gut im Plan. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant“, freut sich Stefan Zach, Pressesprecher der EVN, über die guten Fortschritte.

Und auch langfristig gibt es bereits Pläne für die Fernwärme: Der Ausbau Richtung Weidling sowie im Industrie- und Gewerbegebiet und die laufende Verdichtung entlang der Bestandsleitung.

„Grundsätzlich ist die Fernwärme meines Wissens sehr beliebt, da diese Heizungsform, wenn die Installation einmal erfolgt ist, sehr einfach in der Handhabung ist. Ich habe auch noch immer Anfragen zum Fernwärmeausbau von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für einen Anschluss interessieren“, berichtet Honeder. Vor allem der Lückenschluss zum Heizwerk in Maria Gugging hat aber nicht nur Vorteile für Privatpersonen, sondern auch für den ökologischen Betrieb des Fernwärmenetzes. „Wenn mehrere Fernheizwerke an einem Netz hängen können hier einerseits Spitzenlasten besser ausgeglichen werden und andererseits auch jeweils die für die jeweilige Auslastung optimalen Heizkessel eingesetzt werden können“, erklärt Honeder.Modernste Technik für modernste ForschungViel Energie wird auch für den Betrieb des renommierten ISTA verwendet und gebraucht. Mit dem eigenen Biomassekraftwerk kann diese teilweise gedeckt werden. Der Verbrauch für Supercomputer-Cluster für Modellierungen, maschinelles Lernen und Simulationen, Experimente mit Hightech-Geräten oder der Arbeit im Labor speist sich zu 73 Prozent aus dem niederösterreichischen Stromnetz, dessen Stromerzeugung zu 92 Prozent aus Erneuerbaren besteht. Der Rest entfällt auf die nahe Biomasseanlage (15 Prozent) und fossiles Gas (12 Prozent). Letzteres ist bislang alternativlos bei gewissen Prozessen in den Laboratorien.

„Die vorausschauende Entscheidung, ein Biomasseheizwerk direkt auf dem Campus zu bauen, erwies sich als wertvoll, vor allem jetzt, wo die Öl- und Gaspreise steigen. Von Oktober bis Mai versorgt das Biomasseheizwerk den gesamten Campus mit thermischer Energie und nachhaltiger Wärme aus erneuerbaren Ressourcen. Die verbrannten Hackschnitzel werden von lokalen Lieferantinnen und Lieferanten geliefert. Im Jahr 2021 steuerte das Heizwerk 3.424 Megawattstunden (MWh) von insgesamt 5.642 MWh für die allgemeine Heizung bei. Der restliche Teil wurde von Wärmepumpen (1.099 MWh) und Wärmerückgewinnungsanlagen (1.119 MWh) erzeugt. Kürzer ausgedrückt: Das Biomassekraftwerk steuert fast zwei Drittel der Energie für die Heizung des Campus bei. Ein Überschuss aus dem Biomassekraftwerk besteht also aktuell nicht.TemperaturenanpassenTrotz modernster Technik versucht das ISTA auch ganz einfach – wie viele andere –, die Energiekosten zu senken. So wurde im vergangen Winter die Thermostate von 22 auf 19,5 Grad gestellt und die Temperatur in den Gefrierschränken der Labors höher gedreht, um so auch bei der Stromrechnung einen kühlen Kopf bewahren zu können.