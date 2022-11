Maria Gugging: Kult-Advent mit viel Kultur

Der Kulturhügel Förderverein lädt am Samstag, 26. November, und am Sonntag, 27. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr, zu einem besinnlichen Adventwochenende in den weihnachtlichen Wienerwald. Am Programm: schmökern, schlemmen, durch die Schau spazieren und vieles mehr.

Im „atelier gugging“ werden Adventkränze gebunden, im „café bistro“ Kekse verziert. Verschiedene Workshops motivieren Besucherinnen und Besucher, selbst kreativ zu werden. Dabei können sie sich von den Profis inspirieren lassen: Die aktuelle Ausstellung „L.E. & O.T. Loys Egg & Oswald Tschirtner“ wird am Samstag im Rahmen einer Führung präsentiert, die Ausstellung „brut favorites.! feilacher’s choice“ am Sonntag.

Besinnlich wird es bei den beiden Weihnachtslesungen: am Samstag mit Schauspielerin Karola Niederhuber und der Stubenmusik Fuchs, am Sonntag mit Tatort-Kommissarin Adele Neuhauser.

Mehr Infos zum „kulturhügel advent“: www.kulturhügel.at

