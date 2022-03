Klosterneuburger aus der Ukraine: „Warum schießen Russen auf Russen?“

Iryna Weiß ist 42 Jahre alt. Mit 21 Jahren hat sie die Liebe nach Österreich verschlagen. Sie lebt seitdem mit ihrem Mann in Kierling, hat Kinder und fühlt sich in ihrer neuen Heimat wohl. Doch seit dem 24. Februar lebt sie in Angst und Schrecken.

Denn die gebürtige Ukrainerin hat ihre gesamte Familie in ihrer alten Heimat zurücklassen müssen.

„40 Kilometer vor dem Orteingang bogen die Panzer ab. Wahrscheinlich ist Osokoriwka strategisch unwichtig für die die russischen Soldaten.“Iryna Weiß über das Dorf, in dem ihre ganze Familie wohnt

Das Dorf, in dem die gesamte Familie wohnt, heißt Osokoriwka und liegt im Norden der ukrainischen Oblast Cherson und im Süden der gesamten Ukraine, nahe der Krim.

Nur etwa 2. 700 Einwohner leben in diesem Ort. Und alle haben Angst.

„Meine Mama und meine beiden Schwestern leben dort. Aber sonst meine gesamte Großfamilie mit Onkeln und Tanten“, erzählt Iryna. Dabei hatten die Dorfbewohner noch Glück im Unglück: „40 Kilometer vor dem Orteingang bogen die Panzer ab. Wahrscheinlich ist Osokoriwka strategisch unwichtig für die die russischen Soldaten.“

Im Vergleich zu anderen Kriegsschauplätzen in der Ukraine, ist es in Osokoriwka eher ruhig. Trotzdem heulen mehrmals am Tag die Sirenen. „Dann muss meine Familie in den Keller laufen.“ Den hätten sie sich schon mit dem Notwendigsten ausgestattet: Essen, Medikamente, Autobatterie zwecks Stromversorgung und vieles mehr.

„Keiner will einen Krieg und ich verurteile Putin. Aber noch mehr die andere Seite.“ Ivan Cokolov Klosterneuburg

„Man muss sich vorstellen“, erzählt Iryna weiter, „nur 60 Kilometer von unserem Dorf entfernt toben Kämpfe, fallen Bomben, gibt es Luftangriffe.“ Für mich ist das alles unvorstellbar. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Russland in der Ukraine einfällt.“ Hier geht es um den Dnipro. Dieser Fluss ist die Hauptwasserstraße des Landes und trennt den Westen vom Osten der Ukraine. Mit seinen Brücken ist der Fluss ein strategisch enorm wichtiger Kampfort.

Die Grundversorgung ist im Dorf Osokoriwka noch aufrecht. Iryna: „Sie haben Strom, Wasser und zu essen. Gemeinsames Brotbacken wurde im Dorf organisiert.“ Iryna Weiß ist mehrmals am Tag in Kontakt mit ihrer Familie und Verwandten.

Ob sie nicht daran denken nach Österreich zu flüchten? „Ich habe das mehrmals vorgeschlagen und auch Platz genug für sie, aber sie wollen in ihrer Heimat bleiben. Sie haben zwar ständig Angst, dass auch in ihrem Dorf der totale Krieg ausbricht, aber es sei schwierig, aus dem Land zu kommen. Rund herum sind Kampfhandlungen. Die ganze Ortschaft denkt nicht an Flucht. Wo wollen sie denn hin?“, so Iryna Weiß, die große Sorge um ihre Verwandtschaft hat. Sie hat auch Schulkollegen die seit 2014 für die Ukraine kämpfen: „Es ist so schlimm. Ich kenne so viele Menschen dort. Das ist unvorstellbar.“

Im Osten tobt der Krieg

Ivan und Viktoria Cokolov leben auch seit über 20 Jahren in Klosterneuburg. Er ist Russe, seine Frau ist in der Ukraine, in Donezk, geboren. „Was dort passiert ist ein Wahnsinn“, erzählt Ivan Cokolov, „meine Frau hat Freundinnen, die in Donezk leben. Sie erzählen, dass es seit ein paar Tagen, nicht einmal mehr Wasser gibt.“

Die Cokolovs sind beide eher pro-russisch orientiert. „Aber verstehen Sie mich nicht falsch, das rechtfertigt nicht den Überfall Russlands. Ich verurteile Putin, aber auch Selenski und die USA“, betont Ivan Cokolov, der sich erschüttert zeigt, dass es so weit gekommen ist. Seit acht Jahren gäbe es Krieg im Osten der Ukraine. Das wäre aber in der westlichen Berichterstattung kaum beachtet worden.

Panik, Angst, Verzweiflung und Entsetzen herrsche in der Ukraine und speziell in Donezk. Ivan Cokolov: „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum schießen Russen auf Russen?“

Geflüchtet werde in alle Richtungen. Im Osten nach Russland, im Norden nach Ungarn und Polen: „Die Stadt Kiew soll relativ leer sein.“ Hätte man diesen Krieg verhindern können? „Wenn die Ukraine sich wie Österreich neutral erklärt hätte und den Russen mehr Rechte eingeräumt worden wären, hätte es keinen Krieg gegeben“, ist Ivan Cokolov überzeugt. „Keiner will einen Krieg und ich verurteile Wladimir Putin. Aber noch mehr die andere Seite. Alle haben gewusst, dass das passieren wird.“ Und abschließend: „Wir sind sehr froh, in Österreich und speziell in Klosterneuburg leben zu dürfen.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden