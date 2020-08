Es ist schon fast zum Prinzip erhoben: Dringlichkeitsanträgen von Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) wird die Dringlichkeit aberkannt, sie kommen daher nicht auf die Tagesordnung. So sieht es zumindest Hofbauer selbst. Auch bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde sein Dringlichkeitsantrag von der Mehrheit abgelehnt. Es ging um die geforderte Offenlegung der Stellungnahme der Stadtgemeinde in der Causa Happyland, in der sie sich nicht als Opfer sieht und nicht als geschädigt betrachtet. Ein ausschlaggebendes Papier, auf das sich die Staatsanwaltschaft in ihrer Entscheidung stützt, die Ermittlungen einzustellen. „Die Bürger, aus deren Steuergeld Mehrkosten von rund vier Millionen bezahlt wurden, haben ein Anrecht auf unmittelbare Information darüber, aus welchem Grund kein Schaden erwachsen sein soll“, so Hofbauer in seiner Begründung.

Ein wichtiger Faktor bildet bei der Ablehnung des Antrags die Fraktion der NEOS als Partner der ÖVP auf der Regierungsbank.

Hofbauer: „NEOS sind VP-Teilorganisation“

Für Hofbauer haben die NEOS nun ihr wahres Gesicht gezeigt: „Sie haben sich nun unter dem Namen NEOS als Teilorganisation der ÖVP deklariert. Die Zukunftspartnerschaft dient der Stabilisierung der bestehenden Machtverhältnisse, deren Zweck es weiterhin ist, die Interessen des ÖVP-Netzwerkes zu sichern und vor allem die Vertuschungen im Zusammenhang mit dem Happyland-Debakel fortsetzen zu können.“ Hofbauer fragt sich, wie die NEOS ihre – seiner Meinung nach – de facto ÖVP-Zugehörigkeit mit dem Programm der Strolz/Meinl-Reisinger-NEOS in Übereinstimmung bringen: „Kritische und fordernde Opposition, Transparenz und Kontrolle. Aber das gilt nicht für die NEOS in Klosterneuburg. Hauptsache, man hat ein gut dotiertes Stadtratsmandat inne.“

„Niemand kann mit den Vorgängen rund ums Happyland zufrieden sein“, so NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger. Das hätten die NEOS auch im Gemeinderat schon mehrfach betont. Ihre Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, dass in Zukunft so ein Skandal nie wieder möglich ist. Ableidinger: „Wir sind der Zukunft verpflichtet, nicht der Vergangenheit, und wir vertrauen dem österreichischen Rechtsstaat. Die Staatsanwaltschaft hat nach umfassender Prüfung kein strafrechtlich relevantes Verhalten feststellen können.“

Mit der ÖVP arbeite man auf Augenhöhe zusammen und beweise, dass gemeinsam in Klosterneuburg Dinge verändern werden konnten, die zuvor niemand für möglich gehalten hätte. „Sei es mit Symbolen der Weltoffenheit wie die Regenbogenflagge, die jetzt begonnene komplette Neuordnung der Bürgerbeteiligung oder unsere schnelle Reaktion auf die Corona-Krise“, so Ableidinger.

ÖVP und NEOS stimmten nicht immer gleich ab, und es gebe auch Projekte – wie die Resolution gegen die nichtamtlichen Stimmzettel – mit anderen Fraktionen im Gemeinderat.