Die NÖN berichtete im September des Vorjahres von einem Rumänen, der sich in Kritzendorf in einer Hütte an einer Prostituierten vergangen haben soll. Nun stand er vor Gericht.

Er habe sie am Westbahnhof angesprochen und ihr einen Job als Putzfrau in Aussicht gestellt. Deshalb sei sie mit ihm nach Klosterneuburg an die Donau gefahren: „Plötzlich wollte er aber Sex und bot mir 50 Euro dafür an. Ich habe abgelehnt und bin davon. Er holte mich mit dem Auto ein und bot mir an, mich heimzufahren. Ich willigte ein. Er brachte mich aber in eine Hütte im Wald bei Kritzendorf und bedrängte mich“, schildert das Opfer im Zeugenstand des Prozesses.

Sie konnte sich aber aus seinen Fängen befreien. „Ich konnte meine Sachen schnappen und flüchten“, setzt die Frau mit der Erzählung der schaurigen Erlebnisse in Klosterneuburg fort. Barfuß und derangiert lief die Frau dann Passanten in die Arme und verständigte mit deren Hilfe den Notruf.

„Das stimmt doch alles nicht“, erklärte der Rumäne zu der Schilderung der Zeugin. Am Bahnhof habe man 50 Euro für Sex ausgemacht, in der Hütte habe sie dann aber plötzlich 100 Euro verlangt. Es sei zu einem Streit gekommen und sie sei dann gegangen: „Ich war nicht gewalttätig und habe sie auch nicht berührt“, beteuerte er.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der Rumäne wegen geschlechtlicher Nötigung zu 18 Monaten verurteilt. Davon muss er ein halbes Jahr hinter Gittern absitzen, verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.