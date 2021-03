Nächtliches Klopfen an der Schlafzimmerwand und ständige Beschimpfungen durch eine 63-jährige ehemalige Bankangestellte waren die Nachbarn in einer Reihenhaussiedlung in Kritzendorf, ein WEGA-Beamter und eine Pensionistin, fast schon gewohnt. Aber Drohungen im Sommer 2019 und September 2020 wie „Der schick ich eine Briefbombe“ und „Ich hack Dir die Beine ab“ brachten das Fass zum Überlaufen, und sie erstatteten Anzeige.

Im November wurde die 63-Jährige in Haft genommen, da bei ihr eine anhaltend wahnhafte Störung diagnostiziert wurde, wie der Sachverständige Werner Brosch dem Landesgericht in Korneuburg und Richter Dietmar Nußbaumer in seinem Gutachten ausführte. Seit etwa zehn Jahren, was zeitlich zusammenfällt mit der vorzeitigen Pensionierung der Frau, hat sich diese Störung immer weiter entwickelt. Von dieser Spirale konnten auch die Nachbarn als Zeugen vor Gericht berichten. Seien es vor einigen Jahren nur manche Tage gewesen, an denen sie jeden und alles verflucht hat, so wurden die Intervalle kürzer, bis schließlich kein Tag mehr verging, ohne dass die Frau ihre Umwelt tyrannisierte. Dass der 63-Jährigen nicht früher geholfen wurde und sie noch nie in psychiatrischer Behandlung war, erstaunte den Experten Bosch. Die 49-jährige Tochter der Nachbarin schilderte Nußbaumer ihre vergeblichen Versuche, sich beim Amtsarzt Hilfe zu holen.

„Jerusalem soll mich beurteilen“

Die mangelnde Einsicht in ihren Zustand war auch für Laien in der Verhandlung eindeutig zu erkennen. „Ihr wollt mich zum Opfer machen“, stand für die Frau schon von Anfang der Verhandlung an fest.

Bei ihrer sensiblen Befragung durch Richter Nußbaumer sprach sie von den „verbrecherischen Nachbarn, die Priester töten“, und zeigte sich erstaunt, als der WEGA-Beamte in Uniform vor Gericht erschien: „Ich weiß nicht, wo er die Uniform her hat.“

Immer wieder verwendete sie die Formulierung „Ich widersage“ und meinte damit nicht nur das Gericht, sondern auch die Republik Österreich. „Jerusalem soll mich beurteilen“, so ihr diffuser Wunsch, sie hätte eine „Eintragung in Jerusalem“ und würde nach dem Prozess dort ein neues Leben anfangen. Verteidiger Bernhard Schuller, dem die 63-Jährige auch im Vorfeld das Gespräch verweigerte, hatte es schwierig, sprach aber auch im Interesse seiner Mandantin von „Systemversagen“ angesichts ihres Schicksals.

Das Ergebnis der Verhandlung war schließlich die Unterbringung der Frau in einer Anstalt für geistig-abnorme Rechtsbrecher. Das Gericht sah, gestützt auf das Gutachten von Brosch, keine andere Chance, da die Unterbringung „nicht durch andere Maßnahmen substituierbar“ sei.

„Geht’s scheißen“, war die Reaktion der Frau, die eine „Klage wegen Deportation“ ankündigte, womit juristisch eine Nichtigkeitsbeschwerde gemeint war, die Schuller pflichtgemäß einbrachte.