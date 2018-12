Einen Sommer lang lockte die „Fischerstub’n“ die Gäste an die Donau. Wie aber nun bekannt wurde, ist der Traum vom eigenen Lokal für Alexander Körbl und Walter Schrödl leider schon wieder ausgeträumt. Am Sonntag, 23. Dezember, laden die beiden Gastronomen zu einer letzten Grillparty in ihr Lokal ein.

„Es gibt mehrere, aber nicht wirtschaftliche Gründe“, erklärt Alexander Körbl zum für viele Gäste überraschenden Ende der Neo-Gastronomen.

„Zukunft steht in den Sternen“

„Letztendlich wurde uns der Mietvertrag per Gericht und ohne Angaben von Gründen gekündigt“, so Körbl. Und weiter: „Wir haben diese Kündigung aus verschiedenen Gründen, welche hauptsächlich mit dem Mietvertrag und dem Gebäudezustand zu tun haben, nicht beeinsprucht.“

Auch wenn sich Körbl mittlerweile mit der Situation abgefunden hat, fällt ihm der Abschied von dem Lokal und vor allem von seinen Gästen schwer. „Es ist sehr schade. Wir haben etwas geschaffen, dass uns stolz macht. Es war ein schönes Jahr, und leider viel zu kurz. Ich hätte gerne gewusst, wie es weitergegangen wäre“, resümiert der Gastronom.

Wie es konkret weitergehen wird, weiß Körbl derzeit noch nicht: „Die Zukunft steht in den Sternen.“