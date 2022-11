Brand im Strombad: Die Sachverständigen sind nun an der Reihe

Der Feuerschein war weit über das Strombad Kritzendorf zu sehen. In der Nacht von 1. auf 2. November stand ein Teil der historischen Anlage am Donauufer in Vollbrand. Der dort befindliche Bauhof der Stadtgemeinde und das Vereinsgebäude der Vereins Donausiedlung Kritzendorf (VDK) wurden ein Raub der Flammen:

Florianis im Einsatz Nächtlicher Brand im Strombad Kritzendorf

Grund war ein E-Lkw der Stadtgemeinde. Beim Ladevorgang hat eine Zelle der Batterie zu brennen begonnen und löste den Großbrand aus. Nun sind die Sachverständigen der Versicherungen am Zug. Es muss geklärt werden, wer welchen Schaden, in welcher Höhe übernehmen wird.

Als die ersten Einsatzkräfte im Strombad eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch in den Himmel. 120 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren kämpften nicht nur gegen das Feuer, sondern verhinderten vor allem auch das Ausbreiten des Brandes auf die daneben liegenden Gebäude. Ein großes Problem bei der Brandbekämpfung war die enorme Hitze, die dieser ausstrahlte.

„Es hat so viel und so heiß gebrannt, dass es eigentlich keinen Unterschied machte, ob es vom E-Fahrzeug kam oder nicht“, erklärt Peter Dussmann, Kommandant der FF Kritzendorf. So seien die Floriani, die am nächsten am E-Lkw standen, durch Holzstapel zunächst vor der größten Hitze geschützt worden.

Sachverständige müssen Lage beurteilen

Nach zwei Stunden konnte das Feuer dann endlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Bekämpfung der letzten Glutnester dauerte dann noch bis in die frühen Morgenstunden. Beim Einsatz erlitten zwei Kameraden Verletzungen – eine Rauchgasvergiftung und einen Beinbruch. Neben den Verletzungen kam es bei dem Großbrand auch zu einem enormen Sachschaden. Vor allem die Stadtgemeinde – der Bauhof soll nun so schnell wie möglich provisorisch mit Containern wieder hergestellt werden – und der VDK sind davon betroffen.

Aber auch die FF Kritzendorf hat einen Schaden zu beklagen. Aufgrund des Abrisses und Neubaus des FF-Hauses im Strombad lagerten die Kritzendorfer Floriani einen Teil ihrer Ausrüstung im VDK-Gebäude. Zwar konnte ein bisschen Ausrüstung noch herausgebracht werden, aber vor allem Stiefel, Helme, Schutzjacken und auch Ladestationen für die Funkgeräte wurden ein Raub der Flamme.

„Grob schätzen wir mit einem Schaden von 10.000 bis 12.000 Euro“, erklärt Dussmann. Alle Beteiligten sind nun mit einer Bestandsaufnahme der Schäden beschäftigt und warten auf eine Beurteilung der Sachlage durch Versicherungssachverständige.

