„Frau ist schwanger. Jetzt wieder alles super“, präsentierte der 26-jährige Syrer Richterin Astrid Raufer eine heile Welt am Landesgericht Korneuburg. Die Anklage wegen gefährlicher Drohung, Nötigung und versuchter Körperverletzung im Dezember 2020 und Jänner 2021 in Kritzendorf habe die Frau in schwierigen Zeiten ihrer Beziehung nur erfunden.

Diese Zeiten gab es wohl offensichtlich, bei fünf Betretungs- und Annäherungsverboten, die die 21-jährige Frau gegen ihren „Mann“ in der dreijährigen Beziehung erwirkt hat.

Islamische Zeremonie rechtlich nicht bindend

Zu klären galt es den rechtlichen Status der Beziehung zwischen den beiden. Geheiratet haben sie, sagten beide übereinstimmend aus, allerdings nur in einer islamischen Zeremonie. Diese ist rechtlich nicht bindend, weswegen die zwei auch nicht offiziell verheiratet sind. Was den Angeklagten nicht davon abhielt, die Formulierung „Sie ist meine Frau“ wiederholt zu verwenden, was sich an manchen Stellen durchaus nach Besitzdenken anhörte.

Nach der Trennung im Dezember 2020 ist die 21-Jährige von Tulln nach Kritzendorf gezogen, um den Nachstellungen des 26-Jährigen zu entkommen. Der tauchte jedoch nicht nur am Bahnhof Kritzendorf und bei ihrer Wohnung auf, sondern auch am Arbeitsplatz der Frau. Eine dieser Begegnungen im Büro eskalierte derart, dass am 7. Jänner dieses Jahres die Polizei einschreiten musste. Das sei alles kein Problem, so der der Angeklagte, ab 25. März würde man eine gemeinsame Wohnung beziehen.

Freiheitsstrafe auf Bewährung

Ganz im Gegenteil, sie sei dabei, bereits wieder umzuziehen, um endlich Distanz zu schaffen zu dem Mann, sagte die Frau vor Gericht. Mit einer ausufernden Suada beschwor der Frisör noch die Undankbarkeit „seiner Frau“, bis Raufer schließlich das Urteil fällte: sechs Monate bedingte Freiheitsstrafe unter Anordnung einer Bewährungshilfe. Der ohne Anwalt erschienene Mann erbat sich Bedenkzeit – er müsse sich jetzt erst mit einem Anwalt besprechen.