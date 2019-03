Die Gerüchteküche rund um das „Cafe Restaurant Fischer“ im Strombad brodelte in letzter Zeit. Aber nur in dieser Küche ging es hoch her. Denn die Restaurant-Küche bleibt in der Saison 2019 geschlossen. Grund dafür: Teile des Gebäudes, das Anna Fischer 2009 übernommen hat, wurden ohne Baugenehmigung errichtet. Nun droht der Inhaberin, dass sie diese Anbauten abreißen lassen muss. Derzeit wartet sie aber noch auf die Entscheidung von Bezirkshauptmannschaft und Stadtgemeinde Klosterneuburg.

„Momentan ist für mich die Welt untergegangen“, erinnert sich Fischer an den Augenblick, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie ein Gebäude gekauft hat, das so nie bewilligt wurde. Auf der Rückseite des beliebten Ausflugslokals hatte der Vorbesitzer vor knapp 20 Jahren zugebaut. Auf der gesamten Länge wurde so das Lokal um etwa drei Meter vergrößert. Auch die Wohnung, die sich im ersten Stock befindet, wurde damals erweitert.

Warten auf einen Teil-Abbruchbescheid

An diese Bauarbeiten kann sich Fischer, die damals dort als Kellnerin angestellt war, noch erinnern. Wie sich nun aber herausstellte, wurde dafür nie eine Genehmigung vonseiten der Stadtgemeinde ausgestellt.

Durch einen Besuch der Baupolizei Ende November 2018 kam nun dieser Fakt heraus. Neben den nicht bewilligten Zubauten wurden von der Baupolizei auch noch eine kleine Hütte und der Kamin, der sich im Gastraum befindet, beanstandet. Seither wartet Fischer auf eine Entscheidung.

„Ich muss auf den Abbruchbescheid oder die Auflagen, die ich erfüllen muss, warten.“ Anna Fischer vom „Cafe Restaurant Fischer“

„Ich muss auf den Abbruchbescheid oder die Auflagen, die ich erfüllen muss, warten“, beklagt Fischer die Situation, in der sie derzeit zum Nichtstun verdammt ist. Denn solange sie nicht den Abbruchbescheid beziehungsweise einen Bescheid, was noch im Nachhinein bewilligt werden kann, erhält, kann sie mit den notwendigen Arbeiten nicht beginnen. Eine erste Schätzung der Kosten, die auf sie zukommen können, beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Fischer wollte eigentlich das Lokal in dieser Saison wieder selbst öffnen und danach verkaufen. Jetzt hofft sie, dass sie die notwendigen Änderungen bis zum Saisonende durchführen kann und dann einen neuen Besitzer für das Restaurant findet. Denn eigentlich sollte das Lokal ihre Altersvorsorge sein. Nun plagen neben der ungewissen Zukunft auch finanzielle Sorgen. „Ich habe mein ganzes Erspartes in den Wiederaufbau nach dem Hochwasser gesteckt, und jetzt muss ich das alles vielleicht wieder wegreißen“, befürchtet Fischer, die gemeinsam mit ihrer Anwältin nun rechtliche Schritte überlegt.

Den Bewohnern und Besuchern im Strombad Kritzendorf bleibt aber nur eine traurige Nachricht: Im Sommer können sie nicht zum „Fischer“ gehen.