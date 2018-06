„Wie soll Klosterneuburg im Jahr 2030 aussehen?“ – Dieser Frage geht die Stadtgemeinde mit ihrem neuen Stadtentwicklungskonzept nach. Dabei sollen aber nicht nur Politiker und Experten zu Wort kommen, sondern auch jene, die es wirklich betrifft: die Bürger. Bei den sogenannten „Denkwerkstätten“ sollen diese nun ihre Meinung mitteilen können. In Kritzendorf fand dazu die erste zum Thema Mobilität statt. Und eines war dabei klar: Dieses Thema bewegt die Bürger der Stadt und der Katastralgemeinden wirklich.

Zur Einstimmung auf die Diskussion, die dann in kleineren Gruppen geführt wurde, stellte die Firma „Knollconsult“ die Ergebnisse der Umfrage vor. 1.564 Klosterneuburger nahmen die Chance wahr, um ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Sorgen, aber auch Wünsche der Stadtgemeinde mitzuteilen. Dabei war ein Ergebnis ganz prägnant: Für etwa 1.200 Teilnehmer ist vor allem „Wohnen im Grünen“ attraktiv am Leben in und um Klosterneuburg.

„Die Verkehrsentwicklung in Klosterneuburg ist deutlich gedämpfter als in anderen Umlandgemeinden um Wien.“ Gunter Stocker, Suizek und Partner-Verkehrsplanung GmbH

Aber so angenehm die Anwohner ihr Leben im Herzen des Wienerwaldes finden, genauso problematisch empfinden sie auch den Verkehr, der in und durch die Stadt fließt.

Kontrast: Zählung und Wahrnehmung

Denn auch der Punkt „Durchzugsstraße ohne Aufenthaltsqualität“ erhielt bei der Umfrage eine hohe Zustimmung. Dabei ist das Verkehrsaufkommen in den letzten Jahren nicht sonderlich gewachsen. „Die Verkehrsentwicklung in Klosterneuburg ist deutlich gedämpfter als in anderen Umlandgemeinden um Wien“, erklärte Verkehrsexperte Gunter Stocker. Die Stadtgemeinde lasse intensiv den Verkehr zählen, und dieser sei in den letzten Jahren nahezu gleich geblieben. Nur Richtung Wien habe er ein bisschen zugenommen, berichtete Stocker über die Evaluierung.

Dass diese Ergebnisse für viele Kritzendorfer beziehungsweise Klosterneuburger nicht ganz mit ihren Wahrnehmungen übereinstimmen, konnte man bei der anschließenden Diskussion in den einzelnen Kleingruppen merken. Verkehrsberuhigung, mehr Radwege und noch mehr Taktverdichtung waren die Punkte, die sich die meisten Besucher wünschen und auch im Anschluss kundtaten. „Erwarten Sie von uns Politikern heute keine Antworten, wir sind heute Zuhörer“, sagte Gemeinderat Martin Zach bereits am Anfang der Veranstaltung und konnte dann auch viele Anregungen aus Kritzendorf mitnehmen.