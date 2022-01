Trauer um Schwester Birgit: „Eine unvergessliche Herzensfrau“

Sie begleitete Hunderte Kinder mit viel Liebe und Empathie auf ihrem Weg durch die Kindergartenjahre. Jetzt machte sich Schwester Birgit im Alter von 78 Jahren auf ihren eigenen, allerletzten Weg.

Schwester Birgit Foto: privat

Großer Wehmut herrscht derzeit in der Privatvolksschule in Kritzendorf sowie bei allen Wegbegleitern von Schwester Birgit, der langjährigen Leiterin des Kindergartens in der katholischen Bildungseinrichtung: Am 12. Jänner starb sie nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren.

Bereits mit 16 Jahren hatte sich die gebürtige Oberösterreicherin für ein geistliches Leben entschieden, trat 1959 den Schulschwestern von Unserer Lieben Frau bei und begann im Orden, der sich der Bildung von jungen Menschen verschrieben hat, eine pädagogische Ausbildung. 1974 übernahm sie die Leitung im Kindergarten in Kritzendorf.

Über 20 Jahre lang begleitete sie hier unzählige Kinder, bis sie 1996 schließlich in die Niederlassung der Schwestern in Brunn/Gebirge im Bezirk Mödling überstellt wurde, wo sie bis zur Schließung des Kloster-Kindergartens ebenfalls die Leitung innehatte. Ihre letzten Jahre verbrachte sie im Mutterhaus in Wien.

„Sonnenschein und Kraftquelle“

Jeder, der Schwester Birgit kannte weiß, dass eine reine Aufzählung ihrer Lebensstationen ihr nicht gerecht wird. Denn sie war so viel mehr. „Schwester Birgit war einer der tollsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte.“ „Eine unvergessliche Herzensfrau.“ „Sie war ein Sonnenschein und eine Kraftquelle.“ – diese Worte hört man derzeit aus der Kritzendorfer Pfarrgemeinschaft.

Tatsächlich war Schwester Birgit ein quirliges Energiebündel, voll erfrischender Leichtigkeit, immer lachend und gut gelaunt, ihr Leuchten erhellte den gesamten Raum, ihre unendliche Wärme erfüllte Herzen. Sie lehrte den Kindern schon im jüngsten Alter Werte, gab ihnen Geborgenheit, aber auch die Freiheit, sich als selbstständiges Individuum zu entwickeln und zu entfalten. Selbstlos und immer mit offenem Ohr für die Probleme ihrer Mitmenschen, vermochte sie es in einzigartiger Weise, durch Zuspruch und Stärkung, Unsicherheiten und Hadern in Sekundenschnelle im Nichts aufzulösen.

Und selbst, als sie in ihren letzten Jahren bereits bettlägerig und schwer krank war, konnte ihre Laune nicht getrübt werden – sie ertrug ihr Leiden mit Würde und ohne Klagen. Stattdessen hielt sie Kontakt mit Dutzenden ihrer ehemaligen Kindergartenkinder und Freunde aus Kritzendorf – per Brief oder über das Telefon.

Bis zuletzt. Ihr Ableben löste, obwohl sie seit 25 Jahren nicht mehr in Kritzendorf lebte, große Resonanz und Trauer aus. Damit sich alle, die es möchten, von ihr verabschieden können, findet am 3. Februar um 17.30 Uhr im Stift Klosterneuburg ein feierliches Requiem statt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren