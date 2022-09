Welt-Alzheimertag 2022: Liebe, Zuwendung, Sicherheit & Geborgenheit

Anlässlich des Welt-Alzheimertags fand in der Pflegeeinrichtung der Barmherzigen Brüder Kritzendorf in Infonachmittag zum Thema „Brücken in die Welt der Demenz“ statt.

Interessierte und Betroffene konnten sich untereinander austauschen und mit der Trainerin in Validation nach Naomi Feil, Petra Fercher, beraten lassen. Spezielle Fachbücher wurden zum Verkauf angeboten. Demenz ist ein Überbegriff für die krankhafte Veränderung des Gehirns.

Mehr als 150.000 Menschen in Österreich sind an Demenz erkrankt. Die Anzahl der an Demenz Erkrankten wird sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Alzheimer-Krankheit ist mit einem Anteil von 2/3 die häufigste Form. Validation bedeutet Gültigkeit und sie ist eine Kommunikationsmethode, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und bis zu ihrem Lebensende in Kontakt zu bleiben.

Es gibt vier Phasen der Validation: mangelhafte Orientierung, Zeitverwirrtheit, sich wiederholende Bewegungen und Vegetieren. Demenzkranke Menschen brauchen Liebe, Zuwendung, Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen ernst genommen zu werden.

