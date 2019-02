Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit in der Nähe des Amtshauses und ein ständiges Gefühl der Unsicherheit für Radfahrer und Fußgänger – All das hat die Kritzendorferin Zsófia Schmitz dazu bewogen, die unabhängige Bürgerinitiative „Kindersichere Hauptstraße Kritzendorf“ zu starten. Und das mit sehr großem Erfolg: 867 Kritzendorfer unterstützen ihr Anliegen. Nun übergab sie die gesammelten Unterschriften offiziell den Vertretern der Gemeinde.

Zsófia Schmitz übergab die gesammelten Unterschriften dem zuständigen Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer. | PUK

Ein schwerer Verkehrsunfall im September letzten Jahres war für Schmitz der Zeitpunkt, an dem ihr klar wurde, dass sie etwas unternehmen muss. Tagtäglich bringt sie ihre Kinder zu Fuß, dem Rad und dem Bus in den Kritzendorfer Kindergarten. Und tagtäglich hat sie Angst. „Der Gehweg gegenüber der öffentlichen Volksschule ist zu schmal und die Engstelle beim Mauerbacherhof gefährlich“, berichtet Schmitz über das ungute Gefühl, das sie immer auf dem Weg in den Kindergarten begleitet.

Ganztägige Fußgängerzählung?

Genau diese Punkte spricht Schmitz auch mit ihrer Initiative an. Sie und ihre Unterstützer fordern:

Gehsteige, die breit genug sind – vor allem im Bereich der öffentlichen Volksschule.

Zebrastreifen in der Umgebung des Amtshauses und

Entschärfung der Engstelle beim Mauerbacherhof.

Das sich hier auch bald etwas für – alle – Verkehrsteilnehmer ändern wird, ist die große Hoffnung von Schmitz und ihren Unterstützern: „Ich bin zuversichtlich, dass nun etwas passiert. Die Gesprächsbasis mit der Gemeinde ist sehr positiv.“ Zwar sei die Idee zu der Initiative aus Groll, Wut und Ärger über die Verhältnisse entstanden, aber nun sei man auf einem guten Weg. Als nächsten wichtigen Schritt sieht Schmitz eine Fußgängerzählung rund um das Amtshaus – und zwar eine, die einen ganzen Tag dauert und nicht nur phasenweise durchgeführt wird.

„Die große Anzahl an Unterschriften ist ein starkes Signal. Wir freuen uns schon auf die Planung der Behörden sowie auf konkrete Maßnahmen für eine kindersichere Hauptstraße in Kritzendorf“, apelliert Schmitz nochmals an die zuständigen Stellen.