Nachbarschafts-Groteske: Dicke Luft wegen Pizza-Duft

„Aufgrund unseres ,netten’ Nachbarn, der uns wegen Geruchsbelästigung angezeigt hat, können wir leider ab morgen keine leckeren Pizzen mehr verkaufen!“ – diese Meldung auf Facebook schockierte am Freitagabend die Kritzendorfer Liebhaber der italienischen Küche.

Die Betreiber des „Pizza Ecks“ bekamen ein Schreiben von der Bezirkshauptmannschaft Tulln, in dem ihnen bis auf Weiteres die Inbetriebnahme des Pizzaofens und des Gasherdes untersagt wird. Nun wird von der zuständigen Abteilung die Betriebsgenehmigung neu geprüft. Bis zur endgültigen Entscheidung müssen die Kritzendorfer daher auf Pizzen verzichten. Allerdings: Pasta, Burger und Co. dürfen weiter gekocht, abgeholt oder vor Ort gegessen werden.

„Ich rechne mit einem Termin für den Lokalaugenschein Mitte Februar.“ Friedrich Oelschlägel Außenstellenleiter der Wirtschaftskammer Klosterneuburg

Viele Jahre lang verwöhnten Hossam Mashali und Ayman Elshaarkawy die Kritzendorfer in der „Pizzeria Mera“ mit den Spezialitäten unseres südlichen Nachbarn. Nach Schließung des Traditionsbetriebs machten sich die beiden mit dem „Pizza Eck“ selbstständig. Nur wenige Meter von dem ehemaligen Lokal entfernt, konnten die Kritzendorfer seit Anfang November wieder Pizza, Pasta und Co. genießen.

Jetzt ist allerdings damit – zumindest für einige Zeit – Schluss. Die dafür zuständige Behörde untersagt den Beiden die Verwendung vom neuen Pizzaofen und Gasherd. Grund dafür ist das Fehlen der entsprechenden Betriebsgenehmigung.

Die Unterlagen für die neuen Geräte und auch eine neue, leistungsstärkere Lüftung, sind zwar bereits eingereicht, eingebaut und funktionstüchtig, allerdings derzeit noch nicht bewilligt. Um die Kritzendorfer Unternehmer zu unterstützen, hat sich Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf – gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Klosterneuburg – mit der BH Tulln in Verbindung gesetzt.

Sachverständiger macht den „Schnupper-Test“

„Derzeit befindet sich der Akt im Vorprüfungsverfahren“, erklärt Friedrich Oelschlägel, WK-Außenstellenleiter. Das heißt, dass die Unterlagen momentan auf dem Papier überprüft werden. Danach kommt es zu einem Lokalaugenschein, bei dem ein Luftreinhaltesachverständiger die Situation vor Ort „erschnuppern“ wird.

Bei diesem Gutachten werden dann allerdings nicht nur die Gerüche, die von der Pizzeria fabriziert werden, berücksichtigt, sondern auch die Situation insgesamt. Also auch die Müllinsel, die sich auf der anderen Seite der Neudauergasse befindet oder der Verkehr, der auf der Hauptstraße vor der Pizzeria vorbei zieht.

Gesetzlich kann sich so ein Verfahren bis zu vier Monate hinziehen. Allerdings setzen sich Ortsvorsteherin und WK für eine raschere Lösung ein. „Ich rechne mit einem Termin für den Lokalaugenschein Mitte Februar“, ist Oelschlägel optimistisch. Bei diesem Termin werden sie dann auch unterstützend dabei sein.

Unterstützung bekommen Mashali und Elsharkawy auch von zahlreichen Kritzendorfern. Ein schneller Kaffee im Lokal, eine andere Speise oder eine belegte Pizza zum selber Backen – auch wenn die beiden Gastronomen derzeit nicht alles vor Ort zubereiten dürfen, lassen ihre Stammkunden sie nicht im Stich. Und auch zahlreiche neue Kunden sind durch den skurrilen Streit, der auch im Internet rege diskutiert wird, auf das Lokal aufmerksam geworden.

Aber nicht nur in der Küche vom „Pizza Eck“ brodelt es weiter, sondern vor allem in der Gerüchteküche. Auch wenn Mashali und Elsharkawy auf ihrer Facebook-Seite nie den Namen des „netten“ Nachbarn nannten, glaubt ganz Kritzendorf zu wissen, wer die Anzeige bei der BH Tulln gemacht hat. Ein Name macht dabei die Runde: Ein Gewerbetreibender aus der unmittelbaren Nachbarschaft. „Damit hat er sich ins eigene Fleisch geschnitten“ war nur einer der Gedanken der Gäste des „Pizza Ecks“.

Der verdächtigte Nachbar hat sich bis Redaktionsschluss nicht zu den Gerüchten geäußert.

Konsens für alle Beteiligten gesucht

Die Kritzendorfer wollen ihren beiden Gastronomen weiterhin die Treue halten. Schließlich sei es mehr als bewundernswert, dass sie sich getraut haben, eine Gastwirtschaft aufzumachen, nachdem so viele Betriebe in den letzten Jahren in Kritzendorf ihren Herd für immer abdrehen mussten.

Um ein friedliches Miteinander aller Kritzendorfer möchte sich nun auch vermehrt Ortsvorsteherin Pollauf kümmern. „Ich werde versuchen, auch mit dem Nachbarn zu reden, der sich beschwert hat“, erklärt Pollauf auch auf ihn einen Schritt zu machen zu wollen. Wichtig sei es, nun einen Konsens zu finden, mit dem alle beteiligten gut leben können. Denn eines ist Pollauf – und wahrscheinlich auch vielen Kritzendorfern – wichtig: „Es soll wieder Frieden in den Ort einkehren.“

Wenn es dem Nachbarn stinkt

