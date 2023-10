Barbara Probst: Bilder der Energie in offenem Atelier in Kierling

Anlässlich der „Tage des offenen Ateliers“ lädt auch eine Kierlinger Künstlerin in ihre Wirkungsstätte ein. Ihre schwindende Sehkraft hält die Wirtin und Gemeinderätin Barbara Probst nicht davon ab, ihre künstlerische Leidenschaft auszuleben. Ihr Motto: Aufgeben ist für Anfänger.

Ihre Gemälde sind durch die dynamische Darstellung von Energie, Bewegung und Kraft gekennzeichnet. Durch ihre Sehschwäche ist die Künstlerin besonders sensibel auf Licht und Schatten, was ihre Werke mit einer besonderen Atmosphäre bereichert. Mit dem Malen bringt sie kräftige Farben vor ihr inneres Auge und will Stärke, Energie und Mut vermittelt. „Lebensenergie, die heutzutage jeder benötigt,“ so Probst.

Inspirieren lässt sie sich unter dem Kastanienbaum im Kierlingerhof, wo sie auch ihre positive Energie sammelt. Diese drückt sie in ihrem Bildern als Energiekreisel aus. Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Oktober, öffnet sie ihre Türen und lädt von 10 bis 18 Uhr in den Kierlingerhof, mit Sektempfang ab 15 Uhr.