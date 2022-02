Veranstaltungen: Klosterneuburger Vorfreude mit gebotener Vorsicht

Die bevorstehenden Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen sollten auch dem heimischen Kulturleben spürbare Erleichterungen bringen. Allerdings ist immer noch Vorsicht geboten.

Kulturamtsleiter Franz Brenner sieht die Situation entsprechend differenziert: „Wir freuen uns als Veranstalter natürlich über jeden Öffnungsschritt und werden in Klosterneuburg, wie auch immer die kommende Verordnung aussehen wird, jedenfalls noch mit ,Sicherheitsgurt‘ unterwegs sein. Das heißt, dass wir bei Veranstaltungen in der Babenbergerhalle bis Mai jedenfalls noch einen Sperrsitz zwischen den Besuchergruppen/Familien und einen erweiterten Reihenabstand belassen. Auch im Kellertheater arbeiten wir noch bis Mai mit einem ,Social Distancing‘-Sitz bei fast allen Veranstaltungen.“

Veranstaltungen ohne Sperrsitze erst ab Mai

Die Pandemie sei ja noch nicht ganz überstanden, und es sei der Stadtgemeinde ein großes Anliegen, dass sich bei Veranstaltungen alle Besucherinnen und Besucher sicher fühlen können. Diese Vorgangsweise sei bisher auch vom Publikum goutiert worden, so Brenner.

„Erst ab Mai bieten wir die Veranstaltungen dann – wie auch bei der operklosterneuburg – ohne Sperrsitze an, haben bei der operklosterneuburg allerdings einen geänderten Sitzplan im Ausweichquartier Babenbergerhalle, der Verbesserungen gegenüber den Jahren davor ermöglicht. Insgesamt möchte ich mich an dieser Stelle zum hoffentlich bevorstehenden Ende der Pandemie und der Maßnahmen bei unserem wirklich tollen Publikum bedanken, das wann immer möglich, treu unsere Veranstaltungen besucht hat, alle Umbuchungen und Verschiebungen mitgemacht hat und auch alle Maßnahmen mitgetragen hat!“

Pöschl: Kunst ist wichtig für Corona-Aufarbeitung

„Corona war für alle furchtbar“: Kulturstadträtin Verena Pöschl ist persönlich davon überzeugt, dass die Kunst für die Aufarbeitung dieser schwierigen Zeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen von enormer Bedeutung sein wird.

Stift hofft ab 1. März auf eine „schöne Saison“

Auch im Stift Klosterneuburg zeigt man sich optimistisch. Kulturleiter Matthias Hofmeister-Kiss:

„Wir öffnen das Stift ab 1. März wieder täglich und hoffen auf eine schöne Saison, in der auch das Mittelalterfest im Mai wieder stattfinden kann. Am 28. April wird die diesjährige Jahresausstellung eröffnet.“ Was konkrete Lockerungsmöglichkeiten betrifft, müsse man aber noch die entsprechende Verordnung abwarten.

