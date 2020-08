Die „Mythos Film Tage“, eine leicht verkürzte „Shortynale“ und eine Kinderaufführung im Rahmen von „operklosterneuburg“ bietet der Klosterneuburger Kultursommer im August: Anstelle des „Mythos Film Festivals“ finden dabei die „Mythos Film Tage“ in der Babenbergerhalle statt, die am Mittwoch, 12. August auch schon wieder zu Ende gehen. Das Programm legte den Schwerpunkt auf europäische Filme und spannte einen Bogen von Literaturverfilmungen und Kinderfilmen über Historiendramen bis hin zu Komödien.

Shortynale - leicht verkürzt - bis 15. August

Das Kurzfilmfestival „Shortynale“ wird leicht verkürzt - anschließend von Donnerstag, 13., bis Samstag, 15. August, bei freiem Eintritt in der Babenbergerhalle über die Bühne gehen.

Zur Eröffnung steht dabei am Donnerstag, 13. August, ab 11 Uhr neben aktuellen Kurzfilmen auch der Film „Sea of Shadows“ des niederösterreichischen Regisseurs Richard Ladkani auf dem Programm. Am zweiten Festivaltag gibt es dann ab 17 Uhr Wettbewerbsfilme, ehe zum Abschluss am Samstag, 15. August, ab 17 Uhr Wettbewerbsfilme gezeigt werden und ab 20.30 Uhr die Preisverleihung wartet.

Zaubersuppe schenkt Sängern schöne Stimme

Am Monatsende lädt dann das Team von „operklosterneuburg“ rund um Intendant Michael Garschall zur Kinderaufführung „Ohrenschmaus im Opernhaus. Tony Makkaroni kocht die schönsten Opernarien“ in die Babenbergerhalle: Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. August, jeweils um 16 Uhr, versprechen Andy Hallwaxx, Christoph und Isabella Campestrini, Florina Ilie, Clemens Kerschbaumer, Lukas Johan und das Streichquartett der Beethoven Philharmonie unterhaltsame Opernabenteuer. Jede Menge Spaß steht im Mittelpunkt, wenn der berühmte Chefkoch Tony Makkaroni in seinem italienischen Restaurant seine Zauber-Suppe nach Omas geheimem Rezept kocht, die jedem Opernsänger nach Verzehr eine besonders schöne Singstimme schenkt. Natürlich hat sich das herumgesprochen, und sämtliche Opernstars kommen zu Tony ins Restaurant. Sie bezahlen Unsummen an Geld, nur um diese Wundersuppe essen zu dürfen. Doch Tony hat auch eine Küchenfee, die absichtlich die Suppe versalzt. Absolutes Chaos. Tony ist am Ende. Nur die Kinder im Publikum können ihm mehr helfen…

Eine musikalische Opernkochshow für die gesamte Familie, ein unterhaltsamer Nachmittag nicht nur für Kinder! Mit beschwingten Arien unter anderem von Mozart, Donizetti und Johann Strauß.

Karten gibt es unter 02243/444-273 und -351, e-mail babenbergerhalle@klosterneuburg.at und kulturamt@klosterneuburg.at. Nähere Informationen unter www.klosterneuburg.at, www.shortynale.at und www.operklosterneuburg.at.