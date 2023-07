Klosterneuburg: Open Air von Bunbury bis Verdi

Der Sommer wird bunt, was das Kulturprogramm betrifft. Dabei gibt es im heurigen Jahr auch einige Jubiläen zu feiern.

operklosterneuburgEin packender Opernabend steht mit der 25. Produktion von Intendant Michael Garschall bei der „operklosterneuburg“ an: Don Carlo ist eine der sublimsten Schöpfungen der Operngeschichte. Regie und Hauptrolle hat ein Weltstar übernommen: Günther Groissböck, der 20 Jahre nach seinem Debüt bei der „operklosterneuburg“ in die Babenbergerstadt zurückkehrt.

Die zutiefst menschlichen Empfindungen des Infanten und Elisabetta, die ihre Liebe aufgrund von Staatsraison nicht ausleben dürfen, hat Verdi mit unnachahmlich anrührender Musik ausgedrückt. Dazu kommen imposante Volksszenen, elegantes höfisches Zeremoniell und die Mystik des spanischen Katholizismus.

Don Carlo – ein musikalischer Opernkrimi in fulminanter Besetzung im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg.

SommertheaterEin Jubiläum steht beim Sommertheater Klosterneuburg an: Intendantinnen Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer freuen sich über die zehn Jahre Sommertheater. Gegründet im Jahr 2013, startete die erste Spielzeit im Jahr 2014 gleich erfolgreich mit „Bunbury“ von Oscar Wilde. Dieses Stück steht nun nach zehn Jahren erneut auf dem Spielplan – neu inszeniert und adaptiert.

Die Freunde Jack und Algernon, zwei Herren der oberen Gesellschaft, haben jeder für sich eine Lösung gefunden, um sich in ihrer Freizeit ausschließlich ihren Vergnügungen widmen zu können: Während Jack, der seinen Wohnsitz am Land hat, einen leichtlebigen Bruder namens Ernst erfunden hat, um sich in der Stadt als dieser ausgeben zu können, verwendet Algernon seinen nicht-existenten kranken Freund Bunbury, um jederzeit ungestört aufs Land fahren zu können. Als Jack sich ins Algernons Cousine Gwendolen verliebt, und Algernon wiederum in Jacks Mündel Cecily, geben sich beide als Ernst aus, da beide Frauen den Wunsch haben, einen Mann mit den Namen Ernst zu heiraten. Das Chaos perfekt und der Landsitz wird Schauplatz einer Reihe von Verwechslungen. Schlussendlich hilft nur noch eines: Ernst zu bleiben.

Mythos Film FestivalVom Mittwoch 26. Juli bis 3. September öffnet das Mythos Film Festival Klosterneuburg wieder jeden Abend ab 21 Uhr für sein Publikum mit einem ausgesuchten Filmangebot die Pforten.

Europäische Filme, international ausgezeichnete Filme sowie Filme der „Diagonale“ werden in gemütlicher Sommeratmosphäre im historischen Ambiente des Rathausplatzes zu sehen sein. Der Ticketverkauf mit dem im Vorjahr eingeführten Online-Ticketsystem Eventjet startet bereits ab 17. Juli! So können Sie also bereits vorab die beliebten Doppelliegestuhl-VIP Sitze buchen.

ShortynaleDas „must see“ des Sommers gibt’s natürlich auch 2023: Die Shortynale feiert vom Dienstag, 15. bis 19. August in der gewohnten Wohnzimmeratmosphäre – ausgestattet mit gemütlichen Couchgarnituren, Fernsehsesseln und Liegestühlen – im großen Saal der Babenbergerhalle, mit freier Sitzplatzwahl für die verschiedenen „Slots“.

Mit der Eröffnung am Dienstag, 15. August, feiert die Shortynale auch gleich ihren 15. Geburtstag - wie immer im Open Air Gelände des Mythos Film Festivals. Am Donnerstag, den 17. August feiert dann das 15 Jahre junge Festival mit dem doppelt so alten Filmhit „Muttertag“ mit vielen des damaligen Teams am Rathausplatz gemeinsam Geburtstag. Ein Spaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Beim Festival wurden wieder Filme mit einer Maximallänge von 30 Minuten, egal ob dokumentarisch, experimentell, animiert oder fiktional, zur Wettbewerbseinreichung ausgeschrieben.

Im Klosterneuburg-Filmblock werden Filme aus Klosterneuburg und der näheren Umgebung in einer eigenen Kategorie bewertet und ausgezeichnet.