operklosterneuburg: Eine Premiere mit Hindernissen

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Nicht gerade vom Glück verfolgt war die Premiere der operklosterneuburg am Samstagabend. „La Bohème“ wurde wetterbedingt in die Babenbergerhalle verbannt.

Hatte sich „Mimi“ Kamile Bonte schon einige Tage zuvor in Corona-Quarantäne begeben müssen, sorgten Sturm und Regen für weitere Unbill. Doch das Opernteam meisterte die Situation bravourös und brachte die Premiere auch über die Hallenbühne.

Viel Zwischenapplaus und Standing Ovations am Schluss bewiesen: Auch unter widrigen Umständen hat diese „Bohème“ einen Erfolg gelandet.

„Es war so eine Freude, mit diesem fantastischen Team zu singen!“

Immerhin konnte mit Camille Schnoor, französische Sopranistin und Ensemblemitglied des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München, sehr kurzfristig vollwertiger Ersatz gefunden werden. Schnoor debütierte damit höchst erfolgreich bei der operklosterneuburg und eroberte das Klosterneuburger Publikum im Flug. Und zeigte sich auch selbst angetan: „Es war so eine Freude, mit diesem fantastischen Team zu singen!“

Für die weiteren Vorstellungen hofft man natürlich auf einen gnädiger gestimmten Wettergott, denn so richtig zur Geltung kommen die Inszenierung von Francois de Carpentries und die Bühne von Hans Kudlich nur im Kaiserhof mit seinem prächtigen Ambiente und der wunderbaren Akustik.

Gelegenheit dazu bietet sich noch am 14., 16., 20., 22., 26., 28. und 30. Juli sowie am 3. und 5. August, jeweils um 20.30 Uhr.

Die beliebte „Oper für Kinder“ moderiert Robert Steiner am Sonntag, 24. Juli um 18 Uhr, am 21. Juli gibt es eine Backstageführung bei „operklosterneuburg4kids“ (Anmeldung erforderlich).

Information, Tickets und Anmeldung beim Kulturamt, 02243/444-424, oder online: www.operklosterneuburg.at.

Wenn das Wetter nicht mitspielt

